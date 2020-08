Biden elige a Kamala Harris como su vicepresidenta

El candidato presidencial demócrata y exvicepresidente, Joe Biden, anunció este martes su fórmula vicepresidencial, recayendo la responsabilidad en la senadora Kamala Harris.

Harris, quien es representante de California, se convierte en la primera mujer negra en una candidatura presidencial en uno de los partidos más importantes de los Estados Unidos (EEUU).

El esperado anuncio del candidato demócrata se da después de semanas de búsqueda e incertidumbre.

“Tengo el gran honor de anunciar que he elegido a Kamala Harris”, informó en su cuenta de tuit el virtual ganador presidencial.

En el posteo, además de anunciar su fórmula a la vicepresidencia cataloga a la senadora como una mujer luchadora intrépida.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020