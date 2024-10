Claudia Sheinbaum es juramentada como la primera mujer presidenta de México

Claudia Sheinbaum se convirtió este martes en la primera mujer presidenta de México luego de su juramentación oficial, en la cual participaron presidentes, cancilleres y distintas personalidades del mundo.

La líder del movimiento Morena llegó al recinto de San Lázaro, sede del Congreso de Diputados a las 11:30 de la mañana, para ser oficializada como la mandataria del país norteamericano.

Una vez juramentada, Claudia Sheinbaum recibió la banda presidencial que la habilita como la primera mujer presidente de la historia del país azteca.

Durante su discurso, la mandataria mexicana resaltó su lucha por los derechos y salarios, los cuales estarán salvaguardados en su gestión presidencial.

"Estoy segura de que en unos años todas y todos estaremos convencidos de que esta reforma es lo mejor. Aprovecho para decirles a los trabajadores del Poder Judicial que sus derechos y salarios están totalmente salvaguardados", dijo la gobernante.

Asimismo, mencionó su lucha por el combate a la corrupción; iniciando por la depuración y mejora del Poder Judicial; ente estatal fuertemente cuestionado.

La primera mujer presidenta de México hizo mención de la lucha de las mujeres, a quienes reconoció por darle el voto de confianza de llegar al Poder Ejecutivo.

"Quiero reconocer no solo a las heroínas de la patria, a las que seguiremos exaltando, sino también a todas las heroínas anónimas, a las invisibles que con estas líneas hacemos visibles [...]. (Llegan) las que lucharon por su sueño y lo lograron; las que lucharon y no lo lograron; llegan las que pudieron alzar y las que no lo hicieron; llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas; llegan las trabajadoras del hogar a pesar de que la escuela no era para niñas; llegan nuestras tías que encontraron en su soledad la manera de ser fuertes.

La primera mujer presidenta de México hará su primer viaje en el cargo el miércoles a Acapulco con el objetivo de ver los daños provocados por el huracán John.