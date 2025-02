Sheinbaum advierte que no permitirá una "invasión" de EEUU en la lucha contra los cárteles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió contundentemente a las recientes acciones del gobierno de Estados Unidos, que ha designado a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Sheinbaum dejó claro que no tolerará ninguna "invasión" a la soberanía de México, subrayando que el país no negocia su independencia y que la relación con Estados Unidos debe ser de coordinación, no subordinación.

Esta declaración se produjo después de que el gobierno de Donald Trump incluyera a ocho grupos criminales, entre ellos los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, en una lista de organizaciones terroristas, lo que les otorga nuevas facultades para perseguirlos, como por ejemplo, la congelación de activos. En su respuesta, la mandataria mexicana enfatizó que, aunque México respeta las decisiones soberanas de Estados Unidos, no permitirá que estas afecten su integridad territorial ni la relación bilateral.

Ante estas tensiones, Sheinbaum también anunció que presentará una reforma constitucional para blindar a México frente a cualquier intento de violación de su soberanía, incluyendo la participación extranjera en investigaciones sin la autorización expresa del Estado mexicano. La reforma también buscará prevenir acciones que amenacen la integridad y la independencia del país.

Además, la presidenta confirmó que México ampliará una demanda que ya había presentado contra empresas armamentistas de Estados Unidos, acusándolas de complicidad por la venta de armas que terminan en manos de los cárteles. Sheinbaum reiteró que, según cifras del Departamento de Justicia de EEUU, la gran mayoría de las armas ilegales que ingresan a México provienen de Estados Unidos.

El gobierno mexicano también ha tomado medidas de seguridad en la frontera con Estados Unidos, donde se ha desplegado un contingente de 10,000 soldados. Esta acción es parte de un acuerdo con el gobierno de Trump para retrasar la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas, relacionados con el control de la migración ilegal y el tráfico de fentanilo.

Sheinbaum concluyó su intervención recordando que el conflicto con los cárteles de narcotráfico ha dejado más de 480,000 homicidios y 110,000 desaparecidos en México desde que se declaró la guerra contra el narcotráfico en 2006.