Sheinbaum propone reforma constitucional para reforzar la soberanía de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el envío de una iniciativa al Congreso para modificar los artículos 40 y 19 de la Constitución con el fin de fortalecer la soberanía nacional. La propuesta surge en respuesta a la reciente designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras por parte de Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum enfatizó que México no aceptará ningún tipo de intervención extranjera y que la cooperación con otros países debe darse bajo principios de igualdad y respeto mutuo. “Nosotros no negociamos la soberanía, no puede ser una oportunidad para invadirnos. Con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación”, declaró.

La reforma al artículo 40 busca establecer que el pueblo mexicano rechazará cualquier tipo de injerencia externa que atente contra la integridad, independencia y soberanía del país, incluyendo golpes de Estado, intervención en elecciones o violaciones del territorio nacional por cualquier vía.

Por otro lado, la modificación del artículo 19 plantea sanciones más severas para nacionales y extranjeros involucrados en el tráfico ilícito de armas, además de establecer prisión preventiva oficiosa para quienes realicen actividades ilegales relacionadas con la seguridad del país.

Sheinbaum también informó que la Cancillería ampliará una demanda contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos, como parte de las acciones para combatir el tráfico de armamento que afecta la seguridad en México.

Con estas reformas, el Gobierno busca reforzar el marco legal para proteger la soberanía nacional y garantizar la seguridad del país ante posibles intervenciones extranjeras.