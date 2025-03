Presidenta de México rechaza la ayuda militar estadounidense para combatir el narcotráfico 

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, fue contundente al rechazar la posibilidad de toda ayuda militar estadounidense para combatir el narcotráfico en su país.

La decisión de la gobernante mexicana ha generado una ola de reacciones, tanto en contra como a favor, tras el hallazgo de un crematorio en Teuchitlán, Jalisco, donde más de 400 prendas de vestir de personas desaparecidas fueron encontradas.

"No estamos de acuerdo", dijo la primera mujer presidenta de México al rechazar la ayuda militar estadounidense luego de que su homólogo de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, asegurara que el tema ya está sobre la mesa.

Con la respuesta de Sheinbaum es contundente, negándose a permitir que el ejército de EEUU llegue a México, considerado uno de los países más violentos y con alta cifra de desaparecidos.

"Él (Ronald Johnson, embajador de EEUU en México) dijo: Todo está sobre la mesa, pues no, es no está sobre la mesa, ni sobre la silla, ni sobre el piso, ni sobre ningún lado, eso no", dijo la presidenta mexicana, quien hace unos días promovió un cambio constitucional para evitar la intromisión de EEUU en la soberanía del país.

La política indicó que, aunque no está de acuerdo con una ayuda militar estadounidense en su territorio, sí impulsará la colaboración en un marco de respeto. "Nos coordinamos porque hay respeto entre ambos países y colaboración en el marco de nuestra soberanía... a México se le respeta".