Presidenta de México confirmó el hackeo de su celular y el correo electrónico 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes el hackeo de su celular y el correo electrónico, poniendo en alerta a los presidentes de la región.

Según la mandataria, el ataque cibernético lo sufrió uno de sus antiguos celulares, en el cual no tenía información de importancia.

La noticia del hackeo fue publicada por el medio The New York Times, que destacó que el ataque en contra de los aparatos de la presidenta mexicana se registró después del traslado de 29 narcotraficantes al gobierno de Estados Unidos (EEUU).

El celular y el correo electrónico atacados cibernéticamente fueron los que compartió durante la campaña presidencial del 2024.

"Sí, hackearon mi teléfono y mi cuenta de correo electrónico, no sé quién se lo contó", dijo la presidenta sobre la noticia que apareció en el medio estadounidense.

De acuerdo con la presidenta, "Apple llamó de forma inmediata a la Agencia de Transformación Digital, quienes adecuadamente se dieron cuenta del ataque, tomaron cartas en el asunto y lo revisaron".

La presidenta de México indicó que su celular hackeado era un regalo de la gobernadora Layda Sansores, durante el Movimiento de las Adelitas en 2008.

"Yo trabajaba en la UNAM y compraba crédito para mi teléfono, pero se me acababa y ya no podía llamar. Layda me dijo: Te voy a regalar este teléfono y yo lo voy a pagar para que no tengas ese problema", agregó Sheinbaum.