China introduce "días de descanso emocional" para fomentar el balance entre trabajo y vida personal

Yu Donglai, un empresario del sector minorista en China y fundador de la cadena de supermercados Pang Dong Lai, ha anunciado una innovadora política laboral: los empleados podrán solicitar hasta 10 días adicionales de vacaciones cuando lo deseen, denominados "días de desánimo". Esta medida, presentada durante la Semana del Supermercado en China 2024, busca fomentar un equilibrio más saludable entre la vida personal y laboral de los trabajadores.

"Quiero que cada empleado tenga libertad. Todos tenemos momentos difíciles, así que si no estás bien, no vayas a trabajar", declaró Yu, según el South China Morning Post. Además, dejó claro que la gerencia no podrá rechazar estas solicitudes, ya que negarlas se considerará una infracción.

Yu también criticó a las empresas que promueven largas jornadas laborales, calificando esta práctica como inmoral y perjudicial para el desarrollo personal de los trabajadores. En su compañía, los empleados trabajan solo siete horas al día, tienen fines de semana libres y disfrutan entre 30 y 40 días de vacaciones pagadas al año, además de cinco días libres.

El empresario enfatizó que su prioridad no es expandir su negocio, sino garantizar el bienestar y la felicidad de sus empleados. "Nuestros principios son la libertad y el amor", afirmó Yu, cuya empresa ofrece un salario promedio de 7,000 yuanes (alrededor de 960 dólares USD) al mes.

La iniciativa ha sido aplaudida como un ejemplo de gestión empresarial centrada en el bienestar de los trabajadores, marcando un contraste con las extensas jornadas laborales comunes en muchas compañías chinas.