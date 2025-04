Empresario chino crea el "permiso por infelicidad" para empleados descontentos

Con el objetivo de brindar a sus empleados un mayor bienestar y equilibrio entre su vida personal y laboral, el empresario chino Yu Donglai, fundador y presidente de la cadena minorista Pang Dong Lai en la provincia de Henan, ha introducido una innovadora política de permisos llamada "licencia por infelicidad".

Este nuevo beneficio permite a los trabajadores solicitar hasta 10 días adicionales de descanso cuando lo necesiten, sin que la administración pueda rechazar la solicitud. “Todos tenemos momentos en los que no estamos felices. Si no estás contento, no vengas a trabajar”, declaró Yu, resaltando la importancia de la autonomía y el descanso en el entorno laboral.

La iniciativa ha generado un gran impacto en redes sociales, donde muchos usuarios han elogiado a Yu como un líder ejemplar y han propuesto que esta política se implemente en más empresas. En China, un estudio reciente sobre ansiedad laboral reveló que más del 65 % de los trabajadores se sienten agotados o insatisfechos debido a los bajos salarios, la presión del ambiente laboral y la cultura del exceso de trabajo.

Yu ha criticado abiertamente esta cultura de largas jornadas laborales y ha calificado como "poco ética" la práctica de exigir horas extra constantes. En línea con su filosofía empresarial, los empleados de Pang Dong Lai trabajan solo siete horas al día, cinco días a la semana, y disfrutan de fines de semana libres, entre 30 y 40 días de vacaciones al año y cinco días adicionales de descanso durante el Año Nuevo Lunar.

Con medidas como estas, Yu busca redefinir el concepto de bienestar en el ámbito laboral y establecer un modelo de trabajo más flexible y humano.