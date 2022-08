Chemours detalla los avances en su Quinto Informe de Compromiso de Responsabilidad Corporativa

El informe muestra el compromiso global de Chemours con el liderazgo medioambiental, la innovación sustentable y las comunidades

WILMINGTON, Del.–(BUSINESS WIRE)–The Chemours Company (“Chemours”) (NYSE: CC), una compañía química mundial con posiciones de liderazgo en el mercado de Tecnología del Titanio, Soluciones Térmicas y Especializadas y Materiales de Rendimiento Avanzado, ha anunciado hoy la quinta edición de su informe anual sobre el compromiso de responsabilidad corporativa (CRC), que incluye actualizaciones de los objetivos ESG de la compañía. El informe muestra la determinación y el compromiso colectivos de la compañía para que la química sea tan responsable como esencial, al tiempo que realiza grandes avances para cumplir con sus objetivos.

Los siguientes son aspectos destacados seleccionados de las operaciones de la compañía durante 2021:

Avance significativo continuo hacia el objetivo de la compañía de disminuir los compuestos orgánicos fluorados de las emisiones de procesos de aire y agua en un 99 % o más para el año 2030. Esto alcanzaría un 40 % de reducción global desde 2018.

Generó el 47,2 % del total de ingresos de 2021 de ofertas que realicen una contribución específica a los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de las Naciones Unidas.

Logró el objetivo de la cadena de suministro sustentable de la compañía, completando la evaluación de responsabilidad corporativa de los proveedores para el 81 % de los gastos, con un 15 % de los proveedores que mejoran su desempeño en materia de sustentabilidad.

Hemos reforzado nuestro compromiso con la reducción de energía y emisiones, al adherirnos al “Better Climate Challenge” del Departamento de Energía de EE. UU. con el compromiso de reducir la intensidad energética en un 17 % y las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 % en un plazo de 10 años.

Alcanzamos el hito del 30 % en el camino hacia la inversión de $50 millones en nuestras comunidades y lanzamos un nuevo programa de asociación escolar global, ChemFEST, para formar a la próxima generación de profesionales STEM.

Reorientamos nuestro objetivo de paridad de género, dedicándonos a cubrir el 50 % de todos los puestos de dirección y superiores con mujeres para el año 2030 en nuestro camino al logro de la paridad de género. Para 2021, hemos cubierto el 33 % de los puestos de director y superiores y el 23 % de todos los puestos con mujeres.

Superamos el objetivo del 20 % de cubrir todos los puestos de trabajo en los EE. UU. con empleados de diversidad étnica y se estableció un nuevo y más ambicioso objetivo de cubrir el 30 % de todos los puestos de trabajo en los EE. UU. con talentos de diversidad étnica.

El primer año del proyecto de investigación Remove2Reclaim, que está desarrollando un proceso más sustentable para recuperar el dióxido de titanio y los polímeros de los plásticos de uso final con el fin de ayudar a descifrar el código del reciclaje de plásticos eficaz.

Basado en las acciones y logros de Chemours en 2021, el informe se denomina “Química para un mundo mejor”. Destaca cómo los 6400 empleados de la compañía actuaron con valentía y agilidad, en cooperación con socios de todo el mundo, para responder a los desafíos del año y fortalecer nuestros negocios, a la vez que se produce un impacto significativo en el planeta.

“ El mundo necesita cada vez más que las compañías proporcionen productos esenciales de forma responsable. En Chemours, compartimos esas expectativas, por lo que la sustentabilidad y nuestros compromisos al respecto están integrados en todo lo que hacemos”, afirmó Mark Newman, Presidente y CEO de Chemours. “ Estoy orgulloso del avance del equipo y de cómo continuamos demostrando que nuestros productos innovadores son vitales para el avance de la próxima generación de industria sustentable, como la energía limpia del hidrógeno, los chips semiconductores, las soluciones térmicas más respetuosas con el medioambiente, entre otros”.

Además de publicar su Informe CRC 2021, Chemours ha anunciado recientemente que están en búsqueda de objetivos oficiales basados en la ciencia a través de la iniciativa Science-Based Target (SBTi), reforzando sus ambiciosos objetivos climáticos.

La sustentabilidad en Chemours es una ética que es practicada por todos nuestros 6400 empresarios colectivos. Estamos totalmente a favor de la innovación audaz, la colaboración y la acción necesaria en la actualidad para resolver algunos de los mayores desafíos del mundo”, afirma Sheryl Telford, Directora de Sustentabilidad. “ La sustentabilidad forma parte de nuestro ADN y seguiremos esforzándonos por mejorar y ser mejores en todo lo que hacemos en beneficio del medioambiente y de nuestra comunidad global”.

Haga clic aquí para leer el informe de Compromiso de responsabilidad corporativa de Chemours del año 2021.

Acerca de The Chemours Company

The Chemours Company (NYSE: CC) es líder mundial en Tecnología del Titanio, Soluciones Térmicas y Especializadas y Materiales de Rendimiento Avanzado, que brinda a sus clientes soluciones en una amplia gama de industrias con productos que definen el mercado, experiencia en las aplicaciones e innovaciones basadas en la química. Ofrecemos soluciones personalizadas con una amplia gama de productos químicos industriales y especializados para mercados, que incluyen recubrimientos, plásticos, refrigeración y aire acondicionado, transporte, semiconductores y productos electrónicos de consumo, productos industriales generales, petróleo y gas. Nuestros productos emblemáticos incluyen marcas destacadas como Ti-Pure™, Opteon™, Freon™, Teflon™, Viton™, Nafion™ y Krytox™. La compañía cuenta con aproximadamente 6400 empleados y 29 plantas de fabricación que prestan servicio a aproximadamente 3200 clientes en aproximadamente 120 países. Chemours tiene su sede en Wilmington, Delaware y figura en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo CC.

Para obtener más información, le invitamos a que visite chemours.com o que nos siga en Twitter @Chemours o en LinkedIn.

