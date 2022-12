Biden promulga ley a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo

El presidente estadounidense, Joe Biden, promulgó una ley que protege al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Con la promulgación, el gobierno demócrata otorga protección federal a las parejas homosexuales. Para la gestión de Biden la promulgación es calificada como una victoria en la protección de los derechos humanos.

El gobernante antes de asumir el poder de los EEUU había declarado públicamente estar a favor de las uniones de personas del mismo sexo.

“Estados Unidos da un paso vital hacia la igualdad, la libertad y la justicia, no solo para algunos, sino para todos”, dijo el marte Biden.

Acotó que con la ley estpa defendiendo el amor, dando un golpe al odio en todas las formas.

Durante la promulgación se disfrutó la actuación de cantantes como Sam Smith y Cyndi Lauper.

Además, la vicepresidente de los EEUU, Kamala Harris, recordó hacer oficiado una boda de personas del mismo sexo hace unos años.

“El matrimonio es una proposición simple: ¿a quién amas? ¿Y serás leal a la persona que amas? No es más complicado que eso. La Ley de Respeto al Matrimonio reconoce que todos deberían tener derecho a responder esas preguntas por sí mismo”, agregó Biden en su Twitter.

Marriage is a simple proposition: who do you love? And will you be loyal to the person you love?

It’s not more complicated than that.

The Respect for Marriage Act recognizes that everyone should have the right to answer those questions for themselves.

— President Biden (@POTUS) December 13, 2022