Tras tiroteo director de la policía de Miami- Dade renuncia

Miami, Estados Unidos. Este viernes, por medio de varios tuits, Juan Pérez, el director de la policía de Miamí-Dade anunció su retiro, semanas después de diversas persecuciones donde dos personas inocentes perdieron la vida.

Pérez anunció se hará oficial a partir del próximo 12 de enero de 2020, asimismo sostuvo que “Mi familia y yo hemos decidido que ha llegado el momento de pasar al próximo capítulo de nuestras vidas.”

“Hoy estoy anunciando oficialmente mi retiro como Director del Departamento de la Policía de Miami-Dade, a partir del 12 de enero del 2020.

Mi familia y yo hemos decidido que ha llegado el momento de pasar al próximo capítulo de nuestras vidas.

Como tal, quería aprovechar para sinceramente agradecer por la oportunidad de servir a esta maravillosa comunidad durante los últimos 29 años y medio, destacando los últimos cuatro años como su director de la policía.

Estoy extremadamente orgulloso de lo que hemos logrado juntos durante mi mandato como Director y les aseguro que hemos estado planeando la sucesión por algún tiempo. El Departamento de Policía de Miami-Dade y nuestra comunidad tienen la suerte de tener muchos líderes comprometidos en la aplicación de la ley dentro de sus filas, listos para asumir cualquier desafío que podamos enfrentar.

Tengo plena fe y confianza en la capacidad del Director Adjunto Alfredo Ramírez y del personal de comando ejecutivo del Departamento de Policía de Miami-Dade de ahora en adelante y hacia el futuro. Los extrañaré a todos.

Gracias por permitirme servirles. Por siempre agradecido.”

