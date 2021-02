Tras superar el cáncer en tres ocasiones, el covid le arrebata la vida a una jovencita de 17 años

EEUU.- La dura e increíble historia de una jovencita que superó en tres ocasiones el cáncer, pero no pudo ganar la batalla contra el coronavirus se ha viralizado en las redes sociales, generando conmoción en la opinión pública.

Aspen Deke, originaria de Misuri, luchó en su corto tiempo de vida con una leucemia linfoblástica aguda que logró superar con un operación que la llenó de esperanzas de vida.

Tras soportar constantes tratamientos y haberse sometido a un trasplante de médula ósea, Deke festejaba su triunfo contra la terrible enfermedad y se veía exitosa en el presente y en el futuro.

Una vez que se dio a conocer su relato, son miles de personas que han calificado a la joven como una luchadora incansable. El haber superado el cáncer en tres ocasiones fue un ejemplo para muchos.

La jovencita fue diagnosticada con la enfermedad desde los 4 años de edad, y aunque era una pequeña nunca se rindió por duro que fuera el camino. Tras una batalla incansable fue declarada estaba de la enfermedad que cada día arrebata decenas de vidas en el mundo.

Meses después de que la buena noticia llegara a su vida, se confirmaba que la adolescente era positiva del coronavirus tras presentar una fiebre alta permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Un mes estuvo hospitalizada y regresó a casa con la esperanza de recuperarse, pero tan solo unos días estaba de vuelta en el hospital. Esta vez una neumonía en ambos pulmones le provocaría la muerte por la que había luchado evitar en tres ocasiones.

La familia de Deke han dado a conocer la historia, la cual se ha convertido en tendencia.

Actualmente, el coronavirus ha cobrado la vida de dos millones de personas, siendo el país más afectado los EEUU. A pesar de la llegada de la vacuna al mundo, el problema de distribución es un obstáculo para que

We are sad to announce that our camper Aspen passed away on Saturday. Our hearts go out to the Deke family. ❤ Aspen’s Army: https://t.co/2QuY9HwMZh pic.twitter.com/JPzlbuddJg

— Camp Quality Central Missouri (@CQCMO) February 1, 2021