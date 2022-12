Taylor Swift debutará como directora de su primera película escrita por ella misma

Taylor Swift hará su debut como directora y guionista de una película respaldada por Seachlight Pictures, estudio independiente de Disney.

Esta sería la primera vez que la cantante, quien anteriormente ha dirigido algunos de sus vídeos musicales, debuta como director y guionista original en un largometraje que se proyectará en los cines.

Su reciente producción de 14 minutos All Too Well: The Short Film, uno de los cortometrajes presentados como candidatos a los Oscar del próximo año, protagonizados por Sadie Sink de Stranger Things y Dylan O’Brien de Teen Wolf fue un éxito entre los fanáticos .

Swift, recibió muchos elogios y aplausos de la crítica, tras escribir y dirigir el corto que se proyectó en el Festival de Cine de Tribeca 2022 y el Festival Internacional de Cine de Toronto.

De esta manera, desde que lo presentó el invierno pasado en Nueva York, Variety quedó impresionada con su visión como directora.

Por el momento, Searchlight Pictures, no ha revelado detalles sobre la trama, ni la fecha aproximada de estreno o los actores que interpretarán los personajes que Taylor Swift ha creado para su historia.

Sin embargo, David Greenbaum y Matthew Greenfield, presidentes del estudio, ya confirmaron la colaboración asegurando a un medio de comunicación que “Taylor es un artista y narradora de una generación única”, y que, para ellos, “Es una alegría y un privilegio colaborará genuinamente con ella mientras se embarca en este emocionante y nuevo viaje creativo”.

Por otro lado, Taylor Swift, ya ha tenido cierta experiencia en la industria cinematográfica, siendo actriz en algunas películas como “Ámsterdam”, y ha puesto voz a la banda sonora de largometrajes como Los juegos del hambre o La chica salvaje .