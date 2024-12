T-Mobile abre la inscripción para el lanzamiento beta del servicio satelital directo a celular de Starlink

Con más de 300 satélites con servicio directo a celular en órbita, T-Mobile y Starlink continúan su trabajo para eliminar las zonas sin red celular, mientras se preparan para realizar la prueba beta del servicio a principios del próximo año

Cuáles son las novedades: tras la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), T-Mobile abrió la inscripción para un programa beta de T-Mobile Starlink, un servicio satelital directo a celular que ayudará a eliminar las zonas sin red proporcionando cobertura a las 500,000 millas cuadradas de terreno en Estados Unidos que no están cubiertas por torres celulares terrestres.

Por qué es importante: T-Mobile y Starlink se están preparando para realizar la prueba beta del nuevo servicio que promete eliminar las zonas sin red. Al sumar satélites ―básicamente torres celulares ubicadas en el espacio― a la red de T-Mobile, El Un-carrier está dando un enorme paso para ofrecer su visión de Disfrutar de cobertura que va más allá de lo esperado.

Para quiénes es importante: todos los clientes de T-Mobile —incluidos los negocios y los miembros de servicios de emergencia— pueden inscribirse para tener acceso al lanzamiento beta.

La eliminación de las zonas sin red está más cerca que nunca gracias a las torres celulares en el espacio, también conocidas como satélites con servicio directo a celular, y hoy se alcanzó un nuevo hito. T-Mobile (NASDAQ: TMUS) abrió la inscripción para un programa beta que llegará a principios del año a la vez que Starlink, socio de El Un-carrier y pionero de la tecnología satelital, sigue poniendo en órbita satélites con servicio directo a celular a un ritmo acelerado.

“T-Mobile Starlink es la primera gran constelación de satélites de órbita terrestre baja en el mundo vinculada a un espectro celular terrestre, lo que hace que el teléfono que llevas en el bolsillo funcione en áreas de EE. UU. que nunca han tenido, y probablemente nunca tendrán, cobertura terrestre”, cuenta Mike Katz, presidente de Mercadeo, Estrategia y Productos de T-Mobile. “Es un verdadero y revolucionario avance de la ingeniería y significa que estamos a un paso más cerca de ayudar a los clientes de T-Mobile a tener la confianza de que, sin importar dónde estén, si pueden ver el cielo, tendrán la cobertura de T-Mobile”.

Mark Rober, YouTuber, genio de la tecnología, vengador de piratas del porche y antiguo ingeniero de la NASA, prueba los mensajes del servicio satelital directo a celular por primera vez

La inscripción ya está abierta y disponible para todos los interesados en mantenerse informados o probar T-Mobile Starlink por sí mismos. El programa beta de T-Mobile Starlink está abierto y es gratis para todos los clientes de servicio de voz pospagado de T-Mobile que tengan un teléfono compatible. El programa beta es una forma histórica de vislumbrar un futuro no tan lejano, prácticamente libre de zonas sin red celular. Inicialmente, T-Mobile Starlink permitirá textear, y en el futuro se incluirán los servicios de voz y de datos.

Dado el papel fundamental que tienen las agencias y las personas de servicios de emergencia de proteger a nuestras comunidades, T-Mobile dará prioridad a esta audiencia para el programa beta.

Con la constelación de satélites con servicio directo a celular de Starlink, diseñada específicamente para la integración con la red terrestre de T-Mobile, se espera que la experiencia sea más fácil de usar que otros servicios de mensajes por satélite disponibles actualmente en el mercado. Por ejemplo, los usuarios no tendrán que levantar el teléfono para buscar señal. Tanto los mensajes entrantes como los salientes se envían y se reciben como cualquier otro mensaje.

La próxima prueba beta es un gran paso en la iniciativa Disfruta de la cobertura que va más allá de lo esperado de T-Mobile, la visión de El Un-carrier de ofrecer el mejor servicio prácticamente en cualquier lugar del territorio continental de EE. UU., Hawái, partes de Alaska, Puerto Rico y las aguas territoriales, incluso fuera de la señal de la red celular terrestre de T-Mobile. ¿Estás en áreas fuera de la red? No hay problema. ¿Estás en un avión, en el extranjero o en el último juego de béisbol? Con T-Mobile estás cubierto.

Servicio cuando más importa

Aunque todavía no está listo para un servicio comercial completo, T-Mobile Starlink se activó temporalmente para proporcionar una opción de comunicación esencial para quienes no tenían otros medios para ponerse en contacto con los servicios de emergencia y sus seres queridos durante los huracanes Helene y Milton.

Incluso sin la constelación completa implementada, los clientes con dispositivos compatibles pudieron recibir alertas de emergencia fundamentales y enviar y recibir mensajes cuando los satélites estaban sobrevolando la zona.

El sistema demostró ser útil para muchas personas que perdieron el acceso al servicio móvil o de banda ancha y proporcionó información esencial que ayudará a mejorar aún más el servicio.

Inscripción en el programa beta

El programa beta incluirá inicialmente mensajes de texto y en el futuro está planificado incorporar servicio de voz y de datos.

Los consumidores pueden obtener más información e inscribirse aquí.

Los clientes comerciales y las agencias de servicios de emergencia pueden inscribirse aquí.

La visión para una Cobertura universal

Cuando esté totalmente implementado, a través de satélites con servicio directo a celular, T-Mobile y Starlink prevén tener la capacidad de cubrir bastante más de medio millón de millas cuadradas a lo largo del país y vastas extensiones oceánicas a las que no llegan las torres celulares. Al ampliar la conectividad a estas zonas remotas, las compañías están trabajando para decirles adiós a las zonas sin red celular y a la necesidad de costosos teléfonos satelitales, lo que les permitirá a los clientes de El Un-carrier mantenerse conectados prácticamente dondequiera que vayan.

Mientras T-Mobile y Starlink continúan trabajando para ofrecer conectividad global, las compañías les dan la bienvenida a proveedores de servicio móvil de todo el mundo para que se unan a su creciente alianza, cuyo objetivo es proporcionar roaming recíproco a todos los proveedores participantes. Hasta ahora, KDDI (Japón), Optus (Australia), One NZ (Nueva Zelanda), Salt (Suiza), Entel (Chile y Perú) y Rogers (Canadá) son algunas de las compañías que han aceptado unirse a la causa y lanzar la tecnología de servicio directo a celular. Conoce más sobre la alianza y cómo pueden unirse los proveedores en direct.starlink.com.

Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Espacios limitados disponibles para la prueba beta. Todos los clientes que tengan un dispositivo compatible y un plan de servicio de voz pospagado de T-Mobile califican para el programa de la versión beta de T-Mobile Starlink. Tecnología en desarrollo disponible en la mayoría de las zonas, la mayor parte del tiempo; llegado el momento estará disponible en la mayoría de las zonas al aire libre donde se pueda ver el cielo. La experiencia beta está optimizada para determinados dispositivos nuevos y se seguirá probando y ampliando a la mayor cantidad posible de teléfonos mediante futuras actualizaciones de software.

