Standard Foods se asocia con Rimini Street para financiar un proyecto de análisis predictivo de datos basado en IA

Rimini Support™ para SAP permite al fabricante reasignar recursos para lograr mejoras en la cadena de suministro, impulsando una mayor rentabilidad y eficiencia operativa.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor global de soporte, productos y servicios integrales de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros para software Oracle y SAP, y socio de AWS, anunció que Standard Foods Corporation ha seleccionado Rimini Support™ para SAP, lo que le permite lograr un ahorro de costos significativo, mejorar la calidad del soporte para sus sistemas SAP de misión crítica y reasignar los recursos de TI hacia proyectos que impulsarán una rentabilidad más sólida y ayudarán a que crezca el fabricante y distribuidor de alimentos taiwanés líder.









Jerry Lee, director de TI de Standard Foods, comentó: “Rimini Street redujo inmediatamente a la mitad nuestros costos anuales de soporte y ayudó a que nuestros sistemas SAP funcionaran mejor que nunca. Gracias a esta eficiencia, mi equipo de TI puede centrarse en utilizar los datos para mejorar las estimaciones de ventas y beneficiar a nuestros socios y distribuidores. Será una verdadera revolución para Standard Foods, posible gracias a Rimini Street”.

Un mejor soporte de software favorece la concentración en las iniciativas de datos

En la búsqueda de un mejor soporte de software, Standard Foods recibió fuertes recomendaciones de numerosos socios de TI y pares para explorar Rimini Street.

“Lo que más me impresionó de Rimini Street fue que se tomaron el tiempo para conocer nuestros sistemas en detalle y comprender nuestra visión”, señaló Lee. “Lo que solía tardar semanas en resolverse con SAP, comparado con la puntualidad de la asistencia que Standard Foods recibe de Rimini Street es realmente otra cosa”, según Lee, quien añadió: “La combinación de respuesta rápida y soluciones expertas nos ha permitido aumentar la inversión en IA y aprendizaje automático, pero con menos personal necesario para mantener esos sistemas funcionando a toda velocidad”.

“Con Rimini Street, necesitamos tan solo tres personas para dar soporte a los cinco módulos de SAP que usamos, y mantenemos la funcionalidad completa”, compartió Lee. Esto libera al equipo de TI de Standard Foods para trabajar en proyectos estratégicos como el cambio de los informes de BI de SAP a Power BI y el aprendizaje automático basado en la nube para el análisis de datos. Al integrar la IA con datos en tiempo real, Standard Foods ha mejorado la toma de decisiones a lo largo de toda su cadena de suministro.

“Predecir cuánto debemos pedir es un desafío continuo para los fabricantes, y un error de cálculo en la cadena de suministro puede afectar a la rentabilidad”, señaló Lee. “Al ejecutar varios modelos con datos en tiempo real y herramientas de IA, podemos refinar las recomendaciones de pedidos pero también mejorar los procesos de aprovisionamiento”.

La flexibilidad y el control de su hoja de ruta de TI alivian la presión de actualización de S/4HANA

Como tienda SAP ECC, Standard Foods es uno de los muchos clientes de SAP que ya no recibirán soporte del proveedor para su plataforma ECC después de 2027. Pero ese plazo ya no representa una preocupación, ya que tienen el control total de su hoja de ruta de TI desde que se asociaron con Rimini Street.

“En este momento, pasar a S/4HANA no es una prioridad ni lo vemos como un movimiento estratégico para nuestro negocio. El retorno de la inversión no está ahí. Es posible que en el futuro nos lo planteemos, pero por ahora nuestros esfuerzos y nuestra atención se centrarán en la innovación, el crecimiento y la rentabilidad”, señaló Lee.

“Una de las áreas de impacto para la IA en la cadena de suministro es la previsión de la demanda. Según los analistas del sector, las técnicas de previsión basadas en IA que incorporan fuentes de datos multivariables y en tiempo real pueden reducir los errores de previsión hasta en un 50% en comparación con los métodos tradicionales basados en series temporales”, explicó Tyler Munger, vicepresidente de análisis de Rimini Street. “Muchos de nuestros clientes de fabricación se asocian con Rimini Street para dirigir los recursos hacia la inversión en mejoras impulsadas por la IA que ayuden con sus objetivos de resultados”.

Con Rimini Street, Lee tiene la tranquilidad de saber que su equipo puede acceder a la experiencia de SAP las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, con tiempos de respuesta promedio de menos de 2 minutos, a medida que siguen evolucionando su hoja de ruta de TI. Esta asociación estratégica permite a Standard Foods continuar con su misión de promover una vida saludable mediante el uso de datos para optimizar las operaciones.

Obtenga más información sobre los objetivos empresariales alcanzados por Standard Foods gracias a la asociación con Rimini Street aquí.

Explore la cartera completa de Rimini Street de asistencia, servicios gestionados, seguridad, integración, capacidad de observación, servicios profesionales y soluciones de externalización integral Rimini ONE™ para aplicaciones SAP y Oracle ultrarresolutiva, confiable y probada que respalda la ventaja competitiva, la rentabilidad y el crecimiento.

