Salvador Cienfuegos y los señalamientos por narcotráfico en contra de Peña Nieto

El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto nuevamente se encuentra en medio de los señalamientos por narcotráfico tras la captura del general Salvador Cienfuegos que fungió durante su gestión como ministro de Defensa.

Supuestos vínculos del gobernante con el cartel de Sinaloa vuelven a resonar en el país con la histórica detención ejecutada por elementos de la DEA.

Mientras el gobernante niega nexos con el trasiego de drogas y asegura desconocimiento de los vínculos de sus exfuncionarios no solo con el narcotráfico, sino en actos de corrupción, indagaciones lo desmienten.

De acuerdo con la periodista, Anabel Hernández, quien escribió un libro sobre las luchas internas de los carteles de narcotráfico en el poder, Peña Nieto no puede decir que desconocía que Cienfuegos estaba ligado a organizaciones criminales.

“Enrique Peña Nieto no podrá decir que no sabía quién era Salvador Cienfuegos, honestamente no podrá decirlo; como tampoco Felipe Caderón puede decir que no sabía quién era Genaro García Luna”, dijo la comunicadora.

Al respecto, señaló que las acusaciones o señalamientos contra el general provienen desde el 2005, mucho antes que fuera nombrado como secretario de Defensa.

Para ese entonces, el exjefe militar era responsable de la 9ª Zona Militar, cuando los carteles de Sinaloa y Beltrán Leyva ganaron terreno en México.

“Sobre el tema de Salvador Cienfuegos… Estaban los narcotraficantes, estaban las declaraciones ahí en la PGR escondidas, ocultas, en ese momento no querían hacerse públicas, pero están ahí esos señalamientos”, recordó la periodista de investigación.

Indicó que existe una serie de pesquisas que indicaban que Salvador Cienfuegos ‘no era una persona propicia para ocupar un cargo de la magnitud de ser secretario de la Defensa Nacional y aún así, Enrique Peña Nieto lo puso en esa posición’.

La destacada comunicadora calificó como un maxiproceso la captua de Cienfuegos, que lo incluye en las acusaciones contra el ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, y al ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

“Cuando Felipe Calderón decidió nombrar a Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública Federal, él ya tenía información, tenía fotografías y videos de la gente de García Luna como Cárdenas Palomino y otros, recibiendo dinero del Cártel de Sinaloa, la tenía, lo sabía”, agregó sobre otro exmandatario mexicano.