Presentador colombiano sale de Telemundo tras llamar infiel a Christian Nodal

Un nuevo escándalo se ha registrado alrededor de Christian Nodal y su esposa, Ángela Aguilar. La salida del presentador colombiano Daniel Arenas ha generado revuelo a pesar de que aseguró que todo se debe a nuevos retos personales por desarrollar.

La salida del actor y presentador se da días después que llamó infiel a Christian Nodal, lo que ha despertado las dudas de que fue su opinión, lo que provocó su salida inesperada del programa.

El presentador colombiano tenía poco más de un año de trabajar en el programa “Hoy Día”, ganándose el cariño de miles de latinos que seguían su trayectoria.

Arenas fue contundente al despedirse, indicando que fue una decisión muy personal; tratando de evitar rumores sobre su despido. “Esta es una decisión muy personal, muy del corazón. El aprendizaje ha sido enorme, pero hay ciclos de vida y yo soy una persona que defiende a capa y espada las prioridades en la vida y en este momento tengo prioridades muy personales”.

Las palabras del presentador colombiano no fueron suficientes para que su público responsabilizara a la dinastía Aguilar de su tempestuosa salida del programa, cuyo público lo había acogido con muy cariño.

Hace unos días, Arenas fue contundente al opinar sobre la relación de Nodal y Aguilar, señalando que una persona que ama no es infiel.

“Nos está viendo un público para el que somos ejemplo. Que pongamos la palabra amor en igualdad con infidelidad, me perdonas, pero no. Una cosa es cariño, te aprecio, te admiro, pareja, pero ¿te amo? Si te amo no te soy infiel, discúlpenme. Por eso está la sociedad como está, porque estamos normalizando que quien ama puede ser infiel, olvídate, olvídate. Eso no es así, eso no es amor”, destacó hace unos días el presentador colombiano.