Paris Hilton denuncia abusos en centros de tratamiento juvenil en audiencia del congreso de EEUU

En una audiencia ante el Congreso de Estados Unidos el pasado miércoles, Paris Hilton reveló los abusos físicos y psicológicos que sufrió en diversos centros de tratamiento juvenil durante su adolescencia.

Hilton, quien fue enviada a una serie de instalaciones residenciales de tratamiento juvenil a partir de los 16 años, testificó con calma sobre cómo fue sometida a inmovilizaciones violentas, desnudada y puesta en aislamiento durante sus estancias en estos centros.

“Estos programas prometían sanación, crecimiento y apoyo, pero en lugar de eso, no me permitían hablar, moverme libremente o siquiera mirar por una ventana durante dos años,” declaró Hilton. “Fui forzada a tomar medicamentos y abusada sexualmente por el personal.”

Hilton, de 43 años, estrella de la televisión y bisnieta del fundador de los hoteles Hilton, Conrad Hilton, compartió su perturbadora experiencia en apoyo a un esfuerzo bipartidista para reautorizar un programa que brinda recursos a los estados para prevenir el abuso y la negligencia infantil. En su testimonio ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, que tiene jurisdicción sobre varios programas de bienestar infantil, Hilton condenó el trato “criminal” que reciben los niños en hogares de acogida en estas instalaciones residenciales y abogó por una mayor inversión en el cuidado por parte de familiares.

“Me sentí muy orgullosa de ser invitada a testificar sobre mi experiencia y mi trabajo de defensa en el Comité de Medios y Arbitrios,” dijo Hilton en una declaración a The New York Times a través de su publicista. “Más de 50,000 jóvenes en el sistema de acogida son alojados en instalaciones residenciales cada año, y espero que mi testimonio haya inspirado a los representantes a examinar más de cerca el fortalecimiento de los recursos comunitarios para garantizar que mantengamos a los niños vulnerables fuera de estas instalaciones.”

En los últimos años, las instalaciones residenciales para adolescentes han enfrentado una creciente presión debido a informes de muertes y abusos en estos lugares.

Sarah Font, profesora asociada de sociología y políticas públicas en la Universidad Estatal de Pensilvania, especializada en abuso y negligencia infantil en el sistema de acogida, señaló que muchos sistemas de bienestar infantil luchan por obtener la financiación y los servicios necesarios para brindar atención a padres e hijos.

“La Dra. Font comentó que, en general, preferimos que los niños que pueden estar seguros y recibir el cuidado adecuado lo hagan en un entorno familiar, ya sea con parientes o con una familia de acogida no relacionada, en lugar de estar en centros de cuidado residencial.” “Los niños pueden no revelar el abuso en entornos de parentesco o en entornos residenciales hasta que sean adultos, o tal vez nunca,” lo que dificulta la investigación, agregó.

Hilton ya había detallado los abusos que sufrió en instalaciones para “adolescentes con problemas” en un documental de YouTube en 2020, en una memoria publicada el año pasado y en un artículo de opinión de 2021 para The Washington Post, en el que escribió que fue “estrangulada, abofeteada, espiada mientras se duchaba y privada de sueño” en los cuatro centros a los que fue enviada como adolescente.

Uno de los centros, la Escuela Provo Canyon en Provo, Utah, se negó a comentar sobre la audiencia del miércoles, pero remitió a su declaración de 2021 después de las acusaciones de abuso de Hilton. “La Escuela Provo Canyon fue vendida por su anterior propietario en agosto de 2000,” decía la declaración de 2021, que se actualizó en junio de este año. “Por lo tanto, no estamos en condiciones de opinar sobre las prácticas o la vivencia de los estudiantes previas a ese periodo.” El comunicado también señalaba que el “tratamiento de salud mental de la institución ha pasado de basarse en conductas a un enfoque más personalizado e informado por el trauma.”

El testimonio de esta semana no fue la primera vez que Hilton se adentra en la arena política y utiliza su estatus de celebridad para el activismo. En 2021, testificó ante el comité judicial del Senado de Utah para pedir una mayor regulación de la industria de cuidado residencial juvenil.

Más tarde ese año, trabajó con un grupo de demócratas del Congreso en un “proyecto de ley de derechos” federal para niños en instalaciones residenciales que aseguraría el acceso a agua potable limpia y llamadas telefónicas con los padres, entre otras propuestas, según NBC News. Y en abril pasado, Hilton apoyó un proyecto de ley de California que exigiría una mayor transparencia sobre los métodos disciplinarios de las instalaciones residenciales de corto plazo.

“No me detendré hasta que la juventud de Estados Unidos esté segura,” dijo Hilton en su testimonio el miércoles, añadiendo: “Si eres un niño en el sistema, escucha mis palabras: Te veo. Te creo. Sé por lo que estás pasando y no me rendiré contigo.”