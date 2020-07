Paris Hilton se postula para presidenta de EEUU

La modelo, empresaria y actriz estadounidense, Paris Hilton, se ha vuelto en tendencia luego de que, a través de dos tuits diera a conocer su intención de postularse para la presidencia de Estados Unidos.

“Paris para presidente”, escribió la modelo estadounidense, en su cuenta oficial de Twitter, inmediatamente el mensaje causó furor en las redes sociales, el cual tiene más de 42 mil retuits y 200 mil me gusta.

La actriz estadounidense también compartió una foto donde se le observa sosteniendo su perro Chihuahua frente a la Casa Blanca que esta pintada de color rosa. En el post agrego el mensaje “MakeAmericaHotAgain” y escribió “Me gusta como suena eso”.

También compartió un video de lo que parece ser una sesión fotográfica donde se la ve usando una camisa con el mensaje, Paris Hilton para presidenta.

El mensaje de la famosa heredera, llegó horas después de que el rapero estadounidense, Kanye West anunciara a través de su cuenta oficial de Twitter que también se postulaba como candidato para la presidencia de Estados Unidos.

“Ahora debemos darnos cuenta que le hicimos una promesa a los Estados Unidos al confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. Me postulo para presidente de los Estados Unidos # 2020VISION”, escribió Kanye.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020