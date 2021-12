Ola de renuncias luego que un jefe le negó a una joven ir a ver a su gato moribundo

EEUU.- Indignación y una ola de renuncias provocó la negativa de un jefe de darle permiso a una joven de ir a ver a su gato moribundo.

Según testigos, una joven pasante fue informada por su familia que su gato estaba muriendo. Inmediatamente, solicitó permiso a su jefe para estar con él en sus últimos minutos, pero le dijo que solo era un animal.

La respuesta provocó el repudio de los empleados que decidieron renunciar en solidaridad y unirse a su dolor por su gato moribundo.

“Le pidió a su jefe poder retirarse una hora antes de la jornada laboral para acompañar a su gato que estaba muriendo”, informaron medios locales.

El jefe le dijo que si fuera un ser humano le hubiera dado el permiso, pero como solo era un animal se lo negó.

La historia de la pasante y su gato moribundo se viralizó luego que uno de los testigos subiera el relato a las redes sociales.

“Se suponía que debía discutirlo en privado, pero decidió ir a una esquina donde todo el equipo lo escuchó”, dijo uno de los empleados que renunció.

El trabajador destacó que su decisión fue por la forma en que el jefe le dijo que no a la pasante.

“Como 10 personas me enviaron un correo para solicitarme ayuda para renunciar”, agregó.

Según se indicó, fueron 20 empleados que decidieron renunciar en solidaridad con la pasante.

“No me da ninguna pena, porque es un imbécil. Pero su familia va a sufrir un duro golpe, porque no tiene ninguna habilidad rentable, además del PowerPoint”, concluyó.