Taiwán: Sacrifican a 150 gatos importados ilegalmente y que tenían un costo de $357,000

Taiwán.- El sacrificio de 150 gatos que fueron importados ilegalmente y que tenían un costo de $357,000 ha generado indignación a nivel nacional e internacional, promoviendo un cambio en la legislación.

Según medios locales, el pasado 19 de agosto la Guardia Costera de Taiwán decomisó a 15 gatos en un barco pesquero chino, interceptado a 40 millas de la costa de Kaohsiung.

Entre los animales iban especies exóticas como de raza azul ruso, ragdoll, británicos de pelo corto y otros que suman un total de $357,000.

The Guardian enfatizó en que los 150 gatos sacrificados tenían un costo de 10 millones de dólares taiwaneses.

“El 21 de agosto, todos los animales fueron sacrificados. La decisión se tomó porque las mascotas”, informaron autoridades.

Una vez que el gobierno confirmó el sacrificio, ciudadanos expresaron su conmoción y piden se cambien algunas leyes para evitar la muerte de animales inocentes, además de los $357,000.

Por su parte, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen salió al paso con las quejas y culpó a los contrabandistas por el sacrificio de los 150 gatos.

Ing-wen, aprovechó para considerar las enmiendas a la ley actual para permitir resoluciones más sumas en casos como la muerte de los 154 gatos.

El jefe del Consejo de Agricultura, Chen Chi-chun, asumió la responsabilidad por la decisión de matar a los gatos.

“Incluso después de una cuarentena, estos gatos aún pueden portar (…) enfermedades debido a los largos períodos de latencia de los virus, los cuales podrían representar una gran amenaza para las mascotas y los animales de granja en Taiwán“, subrayó el funcionario sin importarle el costo de los 150 gatos de $357,000.

Was it necessary for #Taiwan to cull 154 #cats from rare breeds? https://t.co/pTNLw49NBn pic.twitter.com/0S6W2zL53a

— Taiwan News (@TaiwanNews886) August 21, 2021