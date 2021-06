Nueva polémica en las redes: Mamá invita por Facebook a la fiesta de sus hijos

México.- Una nueva polémica se ha desatado en las redes sociales luego que una madre invitara por Facebook a desconocidos a asistir a la fiesta de sus hijos porque sus amigos no quisieron asistir.

La historia se viralizó luego que el posteo fuera compartido, unos con mensajes de solidaridad y otros con fuertes críticas.

Hay ciudadanos que son de la opinión de que la progenitora no tenía que organizar el festejo por la propagación del coronavirus, mientras que otros destacan su valentía por intentar proteger a sus hijos del rechazo.

“Son casi las 7 pm y nadie ha llegado a la merienda que le hice a Gera y Asís (todos con alguna excusa o simplemente “esta muy lejos”) Si no me hablan o me conocen no importa, si gustan venir el brincolín estará hasta las 11 pm. Tengo chillidog, frituras y pastel. No quiero que la comida se quede, ni que Gera y Asís piensen que no tienen “amigos” como ellos me dicen…”, cita la invitación por Facebook.

Minutos después del posteo, la aceptación de sus vecinos y otros fue tal que la fiesta se llenó y pudo compartir lo preparado con personas que sí compartieron momentos amenos con sus hijos.

Una vez que el evento se desarrolló, la madres que poteó la invitación por Facebook compartió fotografías de la cantidad de gente que atendió su llamado.

“¡LES AGRADECEMOS INFINITAMENTE Diego y yo!! Vienen llegando gente, la fiesta no esta sola, les agradezco mucho el apoyo que nos dan. Las muestras de cariño para mi Gera y Asis, no creo darme abasto con la comida pero espero diviertan!! Gracias totalesss, los queremos a montón, GERA CUMPLIO 5 AÑOS Y ASIS 4 AÑOS ( es niña) Gracias, gracias totales los amamos de corazón”, publicó.

La historia ahora es tendencia en las redes sociales y objeto de una serie de comentarios entre los usuarios.