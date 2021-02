NotiBomba entre los veintiocho medios estadounidenses seleccionados para el proyecto de Google News

NotiBomba se enorgullece de anunciar que ha sido seleccionado como uno de los veintiocho medios estadounidenses que participará en el GNI Ad Transformation Lab de Google News Initiative en asociación con la Asociación de Medios Alternativos de Noticias (AAN), la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas (NAHP) y la Asociación Nacional de Editores de Periódicos (NNPA).

Esta iniciativa impulsada por Google nos ayudará a crecer junto a otras 27 organizaciones negras y latinas que fueron seleccionadas entre 140 participantes. El programa se ejecutará en el transcurso de seis meses, y consiste en ayudar a los editores de medios negros y latinos en los EE. UU. y Canadá a avanzar en sus estrategias publicitarias y aumentar los ingresos digitales.

“Las organizaciones de noticias participantes reflejan el latido del periodismo estadounidense y juegan un papel importante en elevar voces diversas y confiables en las comunidades de todo el país. Estamos agradecidos de participar en el equipamiento de estos editores con nuevas herramientas y estrategias para el éxito del negocio digital, y esperamos poder compartir lecciones con otras organizaciones de noticias a través de nuestro Programa de Crecimiento Digital GNI ”, dice Ben Monnie, Director de Soluciones de Asociaciones Globales en Google.

We kicked off the GNI Ad Transformation Lab in partnership with @NAHPInc, @AltWeeklies, @NNPA_BlackPress. 28 Black & Latino news publishers from across the U.S. will partake in a 6 month lab to grow their digital advertising business. Read more here: https://t.co/6iuM0iWYA7 pic.twitter.com/BFkXwNzyre

— Google News Initiative (@GoogleNewsInit) January 14, 2021