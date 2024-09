Naufragio del superyate del “Bill Gates británico” no habría sido un accidente, según la fiscalía italiana

La Fiscalía de Italia no cree que el naufragio del superyate del “Bill Gates británico” haya sido un accidente y se ha dado a la tarea de buscar a los responsables.

Hasta el momento, las investigaciones apuntan al capitán de la embarcación de lujo, James Cutfield; quien ha sido interrogado más de cuatro veces por el incidente donde murió el empresario Mike Lynch y cinco personas más.

A las pesquisas por el naufragio del superyate se suman el ingeniero Tim Parker Eaton y el marino Matthew Griffith, quienes se encuentran bajo custodia policial.

“La Fiscalía italiana investiga a dos miembros más de la tripulación del Bayesian”, se informó sobre los trabajos de los agentes luego que la nave sucumbiera.

En ese sentido, la Fiscalía detalló que Tim Parker era el encargado de la seguridad del cuarto de máquinas y el marino estaba en guardia la noche del naufragio del superyate.

La agencia de noticias The Associated Press destacó que hasta el momento no se tiene claro el perfil de sus posibles responsabilidades; pero se sospecha que no fue un accidente.

El fiscal italiano Ambrogio Carosio informó que se considerará cada posible elemento de responsabilidad, incluyendo al capital, la tripulación, las personas a cargo de la supervisión y el fabricante del superyate.

Sobre las sospechas de que el naufragio del superyate no fue un accidente, se indicó que la mayoría de la tripulación, que estaba a cargo del funcionamiento, sobrevivió. Solo el chef no logró salir del yate.