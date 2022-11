Mujer que se “casó con un muñeco de trapo” asegura que su “esposo” le fue infiel

Brasil. La historia de la mujer que se casó con un muñeco de trapo continúa generando polémica. Esta vez lo acusa de serle infiel.

Según Meirivone, la relación está en peligro luego de enterarse que el padre de sus hijos, también de trapo, le pagó mal.

La brasileña asegura que vieron a su esposo entrar a un motel con una mujer, algo que ha afectado la relación.

Meirivone, indica que su esposo le fue infiel cuando ella cuidaba a su hijo, quien estuvo hospitalizado por tres días por un virus.

El relato de la mujer de 37 años de edad ha generado polémica, muchos la cuestionan y aseguran que tiene un problema mental; otros han asegurado que ya no se puede confiar ni en los muñecos de trapo.

La mujer ha causado revuelo desde el 2021 cuando se casó con el muñeco y compartió en las redes las fotos de su matrimonio, ceremonia que tuvo 250 invitados.

Posteriormente, anunció que había tenido un hijo y que estuvo hospitalizada por el parto.

Una vez que compartió con sus seguidores que su esposo de trapo le fue infiel dio mayores detalles, entre los que se destaca que no están durmiendo en la misma habitación.

“Me enteré por un amigo. Al principio pensé que estaba mintiendo, pero luego comencé a mirar su teléfono y vi las conversaciones, lo que me aseguró que me estaba engañando“, asegura la brasileña.

Una historia similar ocurrió en Perú, cuando un joven de 27 años de edad aseguro que su novia de trapo es comprensiva y no lo engaña con otro.

Además, indicó que si no fuera por su muñeca estaría solo. “Si no tengo pareja de verdad, sigo así, pero solo no me puedo quedar. He aprendido a valorar el amor”.