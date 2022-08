Hombre de 27 años creó su propia novia de trapo: “Es comprensiva y no lo engaña con otro”

Colombia.- La historia de un hombre de 27 años de edad que creó su propia novia de trapo se ha convertido en tendencia en las redes sociales.

Son miles de comentarios, en su mayoría destacando que el joven no ha podido superar el engaño de su exnovia; refugiándose en la muñeca para poder olvidar.

Medios colombianos han detallado que el joven detrás del insólito caso se llama Cristian Montenegro, quien asegura se casará con su novia de trapo.

La muñeca, según Montenegro, tiene 26 años de edad y la relación comenzó en el 2021. Aunque para muchos solo se trata de una forma de llamar la atención para viralizarse en las redes sociales, otros aseguran que el joven busca refugiarse en la novia de trapo para olvidar el trauma vivido con mujeres reales.

Videos publicados en TikTok con la muñeca se han viralizado y hasta utilizados como memes. El hombre lleva a su “novia” a paseos, se moviliza en autobús y hasta duermen juntos.

Según el hombre, su novia de trapo no se parece a ninguna de las que ha tenido en la realidad, y hasta asegura que ella es mejor.

“Es comprensiva y me quiere tal cual soy, no como la anterior, una mujer real que lo dejó por otro hombre”, manifestó.

Además, indicó que si no fuera por su muñeca estaría solo. “Si no tengo pareja de verdad, sigo así, pero solo no me puedo quedar. He aprendido a valorar el amor”.

Cristian, ejerce varios oficios y no tiene apoyo de su familia. Actualmente, trabaja en el área de construcción.

La historia de la novia de trapo llega a unos meses de que una mujer brasileña se casara con un muñeco de trapo que su mamá fabricó.

Además, anunció que tenían un hijo y lo presentó en las redes sociales, generando polémica.