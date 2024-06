Mujer que había sido declarada muerta en un asilo fue encontrada respirando dos horas después

Una mujer, que había sido declarada muerta en un asilo de ancianos en Nebraska, fue encontrada respirando por una trabajadora de una funeraria dos horas después del diagnóstico.

El jefe adjunto del sheriff del condado de Lancaster, Ben Houchin, informó sobre este inusual incidente en una conferencia de prensa.

El personal del asilo de ancianos The Mulberry en Waverly, al noreste de Lincoln, declaró a Constance Glantz, de 74 años, fallecida a las 9:44 am. Glantz había estado en cuidados paliativos, lo que es comúnmente el último paso antes del fallecimiento, por lo que no se siguieron los protocolos que habrían requerido la intervención de un forense, explicó Houchin.

Sin embargo, alrededor de las 11:45 am, una empleada de la funeraria Lincoln, identificada por KOLN, notó que Glantz respiraba mientras preparaban su cuerpo. “Este es un caso muy inusual. He estado en esto durante 31 años y nunca había visto algo así”, comentó Houchin.

La funeraria llamó de inmediato al 911. La Policía de Lincoln, junto con los servicios de bomberos y rescate, respondieron rápidamente. Glantz fue trasladada a un hospital local y, hasta el momento, sigue con vida.

Los detalles sobre su condición actual aún no han sido confirmados. Por su parte, la familia ha sido informada de la situación, y la oficina del sheriff ha iniciado una investigación visitando el asilo de ancianos.

Houchin señaló que, por el momento, no se ha encontrado evidencia de intención criminal por parte del asilo de ancianos, aunque la investigación sigue en curso.

“Estoy seguro de que el asilo de ancianos y todos los demás examinarán lo sucedido, y revisarán si es necesario crear nuevos protocolos y si se siguieron todos los existentes”, añadió.

Asimismo, Houchin explicó que en casos como este, clasificados como ‘muerte anticipada de un paciente’, se necesita que un médico haya visto al paciente en los últimos siete días y esté dispuesto a firmar el certificado de defunción, siempre y cuando no haya circunstancias sospechosas en el momento del fallecimiento. Por esta razón, inicialmente no se notificó a la oficina del sheriff.