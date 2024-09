Mujer fue drogada por su esposo para que la abusaran decenas de hombres

El nombre de Giséle Pelicot se ha convertido en sinónimo de lucha. Esta mujer fue drogada por su esposo para que la abusaran al menos 72 hombres a lo largo de diez años.

Su escalofriante caso ha generado indignación y consternación, ya que la mujer vivió engañada y siendo abusada sin que ella se enterara por diez años consecutivos.

Su nombre ha trascendido este jueves, luego que se negara a que su juicio fuera cerrado, indicando que los que deben esconderse son sus agresores, no ella que fue una víctima de su esposo; siendo drogada para que otros sujetos la agredieran sexualmente.

De acuerdo con investigaciones, Giséle Pelicot era sometida a estupefacientes para que los victimarios pudieran utilizarla sexualmente cuando ella estaba completamente inconsciente.

La manera en la que se enteró de lo que estaba sufriendo fue cuando la policía detuvo a su esposo, revelando toda la barbarie a la que la sometía sin un poco de remordimiento.

“Mi mundo se derrumba, todo colapsa. Tuvimos tres hijos hermosos, siete nietos, éramos la pareja ideal”, dijo Pelicot en los tribunales al hablar de la traición de su expareja que permitía que drogada fuera violada sin compasión.

Los abusos se extendieron desde el 2011 al 2020, y fueron revelados luego que la policía detuvo a su esposo por filmar bajo la falda de varias mujeres en el supermercado.

Según la señora Giséle Pelicot, ahora de 71 años de edad, su esposo la llamó para decirle que había hecho una tontería; confirmando que había sido detenido por la policía.

Sin imaginar lo que descubriría, acudió a la comisaría; donde descubrió que su esposo la violaba y permitía que otros hombres la abusaran cuando estaba drogada, estupefacientes que él le daba de escondidas.

“No me reconozco, son escenas de violación. Estoy en mi cama, inerte, dormida y ellos me están violando, aunque, según dice, violación no es la palabra correcta, es barbarie”, dijo Giséle Pelicot al hablar de su caso.