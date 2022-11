Mujer demanda a Kraft por $5 millones por publicidad engañosa

Una mujer de Florida acusa a la compañía Kraft Heinz de publicidad engañosa, basándose en el tiempo que lleva preparar una taza individual de macarrones con queso en el microondas.

La compañía comercializa su Velveeta Shells & Cheese como “listo en 3 1/2” minutos, Amanda Ramírez alega que esa es solo la cantidad de tiempo que cada taza necesita calentarse en el microondas y que el proceso de preparación real, desde revolver en agua hasta dejar la salsa de queso espesa, tarda más de lo especificado en la caja del producto.

Una demanda de 15 páginas presentada a principios de este mes alega que la empresa Kraft Heinz vende más producto y a un precio más alto de lo que lo haría debido al engaño hacia los consumidores sobre el tiempo de preparación de la pasta.

“Como resultado de las representaciones falsas y engañosas, el Producto se vende a un precio superior, aproximadamente no menos de $10.99 por ocho vasos de 2.39 oz, sin incluir impuestos ni ventas, más alto que productos similares, presentado de manera no engañosa, y más alto de lo que se vendería en ausencia de representaciones y omisiones engañosas”, se lee en el expediente judicial.

El equipo legal de Ramírez dice que ella es como muchos consumidores que “buscan que su dinero les rinda tanto como sea posible cuando compran comestibles”, y eligieron Velveeta sobre otros productos similares debido al tiempo de preparación prometido en su etiqueta. Ramirez no lo habría comprado “si hubiera sabido la verdad”, dicen.

La demanda busca más de $5 millones en daños y busca cubrir a los consumidores en Alabama, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Utah, Nuevo México, Alaska, Iowa, Tennessee y Virginia que compraron las tazas de macarrones con queso durante el estatuto de limitaciones aplicable.

The Kraft Heinz Company calificó la demanda de “frívola” en un comunicado y dijo que “se defenderá enérgicamente de las acusaciones de la demanda”.

El equipo de Ramírez dice que es importante responsabilizar a las corporaciones en todas sus formas a pesar de que puedan ver el caso como cursi o irrelevante

Will Wright, uno de los abogados de Ramírez, dijo por correo electrónico que, si bien ha recibido algunas críticas sobre el caso, “la publicidad engañosa es publicidad engañosa”.

“Hay muchas personas que pueden sentir que esto es solo una pequeña mentira y que no es realmente un caso y lo entiendo”, escribió. “Pero nos estamos esforzando por algo mejor. Queremos que las empresas estadounidenses sean directas y veraces en la publicidad de sus productos”.

El reclamo de Velveeta que una taza de mac estará lista en 3 1/2 minutos es falso y engañoso porque calentar en el microondas es solo uno de varios pasos necesarios, dice la demanda.

Hay cuatro pasos enumerados en las instrucciones en la parte posterior del paquete: Retire la tapa y la bolsa de salsa de queso, agregue agua hasta la línea de llenado y revuelva, cocine en el microondas durante 3 1/2 minutos y luego agregue la salsa de queso, como se indica en las instrucciones. “se espesará al reposar”.

Por lo tanto, dice la demanda, el producto no podría estar listo para el consumo en tan solo 210 segundos, y la etiqueta solo sería precisa si dijera que el refrigerio tardó 3 minutos y medio en calentarse en el microondas.

Hasta entonces, no puede confiar en el etiquetado y la comercialización no solo de este alimento para microondas, sino también de otros productos similares que afirman que estarán listos en un período de tiempo específico, “porque no está segura de si esas representaciones son veraz.”

No está claro a dónde irá el caso de Ramírez a partir de aquí. Wright cree que el escenario más probable es que Kraft presente una moción para desestimarla en unas pocas semanas, a lo que su equipo se opondrá. Luego, dice, “el juez nos hará saber cómo se siente con respecto a nuestro caso”.