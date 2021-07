Mujer “alérgica” al trabajo, lo abandona y se cura viajando por el mundo

Francia.- Caitlin Taylor, es una mujer “alérgica” al trabajo que se vio obligada a renunciar y curar su enfermedad viajando por el mundo.

Su historia se viralizó luego que contara en las redes que los médicos le diagnosticaron alergia al estrés, la cual era causada por las presiones de su trabajo como banquera.

Según el relato, Caitlin Taylor se dedicó a las finanzas con el objetivo de hacer mucho dinero, pero jamás imagino que sería “alérgica” a su nuevo empleo.

Con una excelente paga, pero con las presiones inimaginables, la mujer asegura que ser banquera de inversión del Londres le generó graves problemas de salud.

Inflación en la piel, hinchazón y picazón eran los síntomas que agobiaban a la mujer que ahora se ha viralizado por su caso.

Caitlin Taylor, indicó que los médicos la sometieron a varias pruebas, determinando que era “alérgica” a su trabajo; el cual cumplía de 7:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

“Primero pude sentir el estrés y la ansiedad arrastrándose. Luego comencé a sentirme muy enferma”, dijo Taylor a los medios locales.

Agregó que poco a poco fue sintiendo un sarpullido, después hinchada y con burbujas. “Si me pasaba los dedos por el pelo podía sentir grandes ronchas como picaduras de abeja. Me picaban un poco y si los tocaba me dolían. Eran urticaria”.

Una vez que se determinó el diagnostico médico la mujer utilizó todos su ahorros para viajar por le mundo, dejando atrás sus problemas de ser “alérgica” al estrés que le provocaba su vida profesional.

Ahora la mujer trabaja con calma para evitar recaer en la misma enfermedad. Se dedica asesorar a otros y ayudarlos con sus proyectos.