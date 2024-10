Mirion Technologies se adjudica contratos estratégicos para el proyecto de la nueva central nuclear de Sizewell C en el Reino Unido

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Mirion Technologies (NYSE: MIR), proveedor líder de soluciones avanzadas de seguridad radiológica, anunció hoy la adjudicación de dos importantes contratos de apoyo al proyecto Sizewell C, una nueva central de 3,2 gigavatios para Gran Bretaña. Aprovechando la experiencia de EDF y la tecnología EPR (European Pressurised Reactor), Sizewell C generará electricidad con bajas emisiones de carbono suficiente para abastecer a unos 6 millones de hogares. La central, situada en Suffolk Oriental, tendrá un diseño similar al de la central nuclear de Hinkley Point C, actualmente en construcción en la región de Somerset.





Como proveedor clave de centrales nucleares en todo el mundo, Mirion Technologies ha demostrado su capacidad y compromiso a la hora de ofrecer soluciones fiables y de alta calidad para las nuevas centrales críticas.

"Estamos encantados de formar parte del proyecto Sizewell C, un acontecimiento fundamental en el compromiso con un futuro energético sostenible para el Reino Unido", declaró Loïc Eloy, presidente del Grupo de Tecnologías de Mirion.

El acuerdo de octubre de 2024 para el suministro de Sistemas de Penetración Eléctrica (EPS) aborda una tecnología crucial para permitir el paso seguro de cables a través de las paredes de contención del reactor, proporcionando un sellado fiable y circuitos eléctricos ininterrumpidos incluso en situaciones inesperadas. Las soluciones EPS de Mirion ayudan a garantizar la contención segura del edificio del reactor al tiempo que permiten el flujo de información desde el interior hacia el exterior del reactor.

A principios de este año, en mayo de 2024, Mirion Technologies se adjudicó el contrato para los sistemas de medición de boro. Estos sistemas son esenciales para medir la concentración de boro en el agua, un factor crítico para controlar los niveles de reacción nuclear dentro de las centrales nucleares de agua ligera.

Una asociación permanente

Esta asociación permite a Mirion Technologies aprovechar su amplia experiencia en tecnología nuclear junto con el equipo de Sizewell C para garantizar el éxito y la fiabilidad de esta importante empresa.

"Confiamos en la capacidad de Mirion para suministrar sistemas de gama alta que se integren a la perfección con la avanzada tecnología EPR y reproduzcan el diseño de Hinkley Point", declaró Fernando Tiefensee, director de programa de Sizewell C. “Esta asociación subraya nuestro compromiso mutuo de avanzar en soluciones energéticas seguras y fiables y consolida nuestro papel en la consecución de los objetivos de generación de energía del Reino Unido”.

"Estamos impacientes por continuar nuestra colaboración, contribuyendo a soluciones energéticas sostenibles y fiables para el futuro", añadió Loïc Eloy, de Mirion.

Acerca de Mirion

Mirion (NYSE: MIR) es líder mundial en seguridad radiológica, ciencia y medicina, y potencia innovaciones que proporcionan una protección vital al tiempo que aprovechan el potencial transformador de la radiación ionizante en una diversidad de mercados finales. El grupo Mirion Technologies proporciona tecnologías de seguridad radiológica de eficacia probada que funcionan con precisión, para trabajos esenciales en laboratorios de I+D, instalaciones nucleares críticas y en primera línea. Las soluciones del grupo Mirion Medical contribuyen a mejorar la prestación y garantizar la seguridad en la atención sanitaria, impulsando los campos de la medicina nuclear, el control de calidad de la radioterapia, la dosimetría ocupacional y el diagnóstico por imagen. Con sede central en Atlanta (GA - EE. UU.), Mirion cuenta con aproximadamente 2800 empleados y opera en 12 países. Puede obtener más información en mirion.com.

