Mireddys le declara la guerra a Daddy Yankee al incumplir la orden judicial 

Mireddys González, exesposa del reguetonero Daddy Yankee, le ha declarado la guerra al cantante al incumplir la orden judicial, incurriendo en desacato.

La información trascendió luego que la defensa del artista presentó una acusación por desacato en contra de la ex pareja del artista y su hermana, con quien desembolsaron 100 millones de dólares de las cuentas de la empresa.

De acuerdo con la defensa del cantante, Mireddys no se presentó a la cita programada para el 19 de diciembre, como lo impuso un juez durante una audiencia de reconciliación.

"Ninguna de ellas se presentó y sus representantes jurídicos tampoco estaban preparados debidamente para tender los asuntos que se instruyó que debían atender en la reunión", detalla la acusación por desacato presentada ante los tribunales.

La reunión del 19 de diciembre tenía como objetivo que Mireddys entregara los activos de las empresas del artista, quien acusó hace unos días a su expareja de transferir 100 millones de dólares.

"Se dedujo, inicialmente, que Mireddys González se encontraba indispuesta. Luego, se admitió que simplemente no quiso asistir y, en lo que respecta a Ayeisha González, sencillamente, no le dio la voluntad de asistir y no fue", agrega el documento judicial presentado por la defensa de Daddy Yankee.

Los abogados aseguran que Mireddys busca retrasar la entrega de documentos para que el artista no tome posesión de sus empresas.