Merz Aesthetics ofrece datos globales sobre la conexión que existe entre la confianza, la autoafirmación y los tratamientos estéticos

Una nueva investigación sugiere que la gente busca tratamientos estéticos para adecuar su yo interior con su aspecto exterior.

RALEIGH, Carolina del Norte--(BUSINESS WIRE)--Merz Aesthetics, la mayor empresa del mundo dedicada a la estética médica, ha anunciado los resultados de su estudio mundial inaugural, Pillars of Confidence: Global Insights on Aesthetics and Self-Affirmation (Pilares de la Confianza: Perspectivas globales sobre estética y autoafirmación). El estudio explora el papel que desempeña la confianza en la vida diaria y el bienestar general, así como la conexión entre nuestro yo interior y la expresión exterior.









Como parte de su plataforma «Confidence to Be», Merz Aesthetics encuestó a 15 000 adultos de todo el mundo que se habían sometido a un tratamiento estético en el pasado o estaban dispuestos a hacerlo en un futuro próximo. El estudio «Pilares de la Confianza» reveló que la enorme mayoría de los participantes en el estudio tiene un fuerte sentido de la autoconfianza, con un 72% de acuerdo con la afirmación: «Tengo confianza en quién soy».

Las conclusiones del estudio «Pilares de la Confianza» también vinculan el aspecto externo con el autoconcepto interno. En lo que respecta específicamente a los tratamientos estéticos, el 73% de los encuestados afirmaron sentirse «empoderados» tras someterse a un tratamiento estético, el 69% buscaban tratamientos estéticos que reflejaran cómo se sienten por dentro y el 72% afirmaron que los tratamientos estéticos influyen en cómo se ven a sí mismos.

El estudio «Pilares de la Confianza», realizado en colaboración con Ipsos*, una de las mayores empresas de investigación de mercado y sondeos del mundo, contó con la participación de 15 000 adultos de entre 21 y 75 años** de 15 países. Participaron las siguientes regiones y países:

Asia Pacífico: China, Corea del Sur, Tailandia

Europa, Oriente Medio y África: Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos

América Latina: Brasil, Colombia, Costa Rica y México

América del Norte: Estados Unidos, Canadá

«Desde que se convirtió en una empresa global independiente hace casi cinco años, Merz Aesthetics se ha comprometido con nuestro propósito de fomentar la confianza ayudando a las personas a tener mejor aspecto, sentirse mejor y vivir mejor. Creemos en la importancia de que las personas sientan seguridad en sí mismas y en lo que les hace sentirse la mejor versión de sí mismas, sea cual sea su definición», explicó Bob Rhatigan, director ejecutivo de Merz Aesthetics. «Nuestra investigación sobre los “Pilares de la Confianza” muestra lo que sabíamos anecdóticamente que era cierto: que los tratamientos estéticos parecen hacer algo más que mejorar nuestra apariencia; pueden ayudar a las personas a sentirse empoderadas y apoyar su viaje hacia la confianza en sí mismas».

«Los datos de “Pilares de la Confianza” muestran cómo los tratamientos estéticos permiten a los pacientes desempeñar un papel activo en la adaptación de su autopercepción a su aspecto exterior», comentó la Dra. Shannon Humphrey, dermatóloga estética, directora médica de Humphrey & Beleznay Cosmetic Dermatology y profesora clínica asociada de la Universidad de Columbia Británica. «Como médica, veo este impacto todos los días. Estos conocimientos pueden ayudarnos a comprender y apoyar mejor a nuestros pacientes en su camino hacia la autonomía personal, lo que en última instancia mejora la atención que les prestamos».

Ya sea por lo que decimos, las personas de las que nos rodeamos o nuestras elecciones en cuanto a tratamientos estéticos, Merz Aesthetics cree que el camino de cada persona para verse, sentirse y vivir lo mejor posible es único. Con el propósito de fomentar la confianza en todo el mundo, Merz Aesthetics espera que los datos respaldados por el estudio «Pilares de la Confianza» inspiren conversaciones relevantes que permitan a más personas celebrar ser auténticas, tanto por dentro como por fuera.

Para obtener más información sobre el estudio «Pilares de la Confianza» y para descargar el informe completo de los resultados, visite www.merzaesthetics.com/confidence.

*Merz Aesthetics. (2025). Pillars of Confidence: Global Insights on Aesthetics and Self-Affirmation. Con el apoyo del socio de investigación Ipsos.

**El rango de edad en la región Asia Pacífico era de 21 a 65 años.

Acerca de Merz Aesthetics

Merz Aesthetics es una empresa de estética médica con una larga historia de empoderamiento de los profesionales de la salud, pacientes y empleados para vivir cada día con confianza. Nuestro objetivo es ayudar a personas de todo el mundo a verse, sentirse y vivir como la mejor versión de sí mismas, sea cual sea su definición. Su cartera de productos clínicamente probada incluye inyectables, dispositivos y tratamientos para el cuidado de la piel diseñados para satisfacer las necesidades de cada paciente con altos estándares de seguridad y eficacia. Merz Aesthetics, de propiedad familiar desde hace más de 115 años, es conocida por establecer conexiones únicas con clientes que se sienten como en familia. La sede mundial de Merz Aesthetics se encuentra en Raleigh, Carolina del Norte (EE. UU.), con presencia comercial en 90 países de todo el mundo. También forma parte del Grupo Merz, fundado en 1908 y con sede en Fráncfort (Alemania). Más información en merzaesthetics.com.

© 2025 Merz North America, Inc. Todos los derechos reservados. Merz, Merz Aesthetics y el logotipo de Merz Aesthetics Confidence To Be son marcas comerciales y/o marcas registradas de Merz Pharma GmbH & Co. KGaA en los EE. UU. y/o en otros países.

