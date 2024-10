Liam Payne, exintegrante de One Direction, fallece en Argentina a los 31 años

Liam Payne, ex cantante de One Direction, fue encontrado muerto este miércoles en el hotel Casa Sur, en el barrio de Palermo, Buenos Aires, a los 31 años. Payne, quien estaba en Argentina con su novia, cayó desde un tercer piso al patio interno del hotel, ubicado en Costa Rica 6092.

El personal del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias) fue alertado a las 17:04 por un llamado al 911, donde el encargado del hotel reportó un fuerte ruido proveniente del pulmón interno del edificio. Al llegar al lugar, los médicos confirmaron el fallecimiento del cantante debido a graves lesiones sufridas en la caída, de alrededor de 13 o 14 metros. Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó que las lesiones eran "incompatibles con la vida" y que no hubo posibilidad de reanimación.

El incidente se produjo poco después de que Payne publicara fotos en la red social Snapchat junto a su pareja, donde mencionaba que estaban disfrutando de un "hermoso día en la Argentina". A pesar de la trágica noticia, la investigación continúa bajo la jurisdicción de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°14, encabezada por el fiscal Andrés Esteban Madrea, para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Payne, nacido en Wolverhampton, Reino Unido, en 1993, saltó a la fama como miembro de One Direction tras su participación en el programa *The X Factor* en 2010. A lo largo de su carrera, el grupo lanzó éxitos globales y se convirtió en un fenómeno internacional. Tras la disolución de la banda, Payne continuó su carrera como solista, lanzando éxitos como "Strip That Down" y "Stack It Up". Sin embargo, en los últimos años, el cantante enfrentó problemas de salud y personales, que incluyeron una infección en su riñón, lo que lo llevó a cancelar su gira por Sudamérica en agosto pasado.

Fanáticos y seguidores de todo el mundo se acercaron al hotel para rendir homenaje a Payne, cuya carrera dejó una huella indeleble en la industria musical.