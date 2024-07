La Patient Safety Movement Foundation presenta, los días 6 y 7 de septiembre de 2024, la 11.a Cumbre Mundial Anual de Ciencia y Tecnología para la Seguridad del Paciente

Expertos mundiales en seguridad del paciente se reúnen para abordar cuestiones críticas e innovaciones en este ámbito.









IRVINE, California–(BUSINESS WIRE)–La Fundación del Movimiento por la Seguridad del Paciente (Patient Safety Movement Foundation, PSMF) reunirá a algunos de los principales expertos y defensores de la seguridad del paciente en la 11.a edición de su Cumbre Mundial de Ciencia y Tecnología para la Seguridad del Paciente, que se celebrará los días 6 y 7 de septiembre de 2024. Esta conferencia, que tendrá lugar en el campus de la Universidad de California en Irvine, centro neurálgico de la investigación innovadora, abordará algunos de los problemas más críticos y las soluciones pioneras para proteger a los pacientes de daños evitables en los centros de atención sanitaria.

Ponentes reconocidos de todo el mundo debatirán y presentarán soluciones innovadoras en materia de seguridad del paciente, como el aprovechamiento de los datos en tiempo real de las historias médicas electrónicas, el impacto transformador de la inteligencia artificial en la asistencia sanitaria, la aplicación de las mejores prácticas para la seguridad del paciente, la defensa de la transparencia de los datos y el cultivo de una cultura de seguridad en todo el sistema.

Los principales disertantes son Joe Kiani, fundador del PSMF; el Dr. Tedros Ghebreyesus, director general de la OMS; el Dr. Donald M. Berwick, presidente emérito e investigador principal del Institute for Healthcare Improvement; la Dra. Diana Ramos, cirujana general de California; el Dr. Craig Umscheid, director del Centro para la Mejora de la Calidad y la Seguridad del Paciente; y el Dr. John Whyte, médico Jefe de WebMD. Los panelistas representan un amplio espectro de administradores sanitarios, médicos, expertos y defensores de la seguridad del paciente, investigadores académicos, ejecutivos de MedTech, pacientes y sus familias.

“No podemos detenernos hasta que haya CERO daños a pacientes y médicos en nuestros hospitales”, declaró Joe Kiani, fundador de la Patient Safety Movement Foundation. “Tenemos los conocimientos y las innovaciones para crear un sistema sanitario más seguro, pero resulta imperioso actuar. Creo que la IA, si se utiliza correctamente, cambiará las reglas del juego. Espero ver a todos los sistemas sanitarios representados en nuestra Cumbre mundial”.

“La seguridad del paciente avanza más rápido que nunca gracias a las nuevas innovaciones y a la dedicación y el compromiso de nuestra comunidad mundial de seguridad del paciente y de los propios pacientes”, señaló el Dr. Michael Ramsay, director ejecutivo de la PSMF. “Estamos deseando compartir lo que sabemos y conocer los retos a los que se enfrentan nuestros pares. Esta Cumbre será una oportunidad única para hacer conexiones de por vida que apoyarán los esfuerzos mundiales hacia el logro de CERO daños al paciente”.

Para más información, incluido el orden del día actualizado, y para inscribirse, visite https://psmf.org/summits/11th-annual-world-patient-safety-science-technology-summit/.

LA PATIENT SAFETY MOVEMENT FOUNDATION

En 2012, Joe Kiani fundó la Patient Safety Movement Foundation (Fundación del Movimiento por la Seguridad del Paciente), una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es eliminar los errores médicos evitables en los hospitales. Su equipo trabajó con expertos en seguridad del paciente de todo el mundo para desarrollar prácticas aplicables basadas en la evidencia que abordan los principales desafíos. Los hospitales pueden comprometerse formalmente a alcanzar las CERO muertes evitables, y se pide a las empresas de tecnología sanitaria que firmen el Open Data Pledge (compromiso de datos abiertos) y compartan sus datos para que puedan utilizarse en la elaboración de algoritmos predictivos capaces de identificar errores antes de que se conviertan en mortales. La PSMF se creó gracias al apoyo de la Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare.

