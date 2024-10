La alianza de Veea con ICT ofrece conectividad inalámbrica avanzada y rastreo de activos de alto valor para transformar las operaciones de minería

La nueva implementación inalámbrica potencia la gestión de activos, la seguridad de los trabajadores y el monitoreo medioambiental en zonas remotas del Sudeste Asiático

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Veea (NASDAQ: VEEA), pionero del mercado en redes de multiacceso hiperconvergentes con ciberseguridad con tecnología de IA, se ha asociado con Inti Cakrawala Teknologi (ICT), proveedor de soluciones de conectividad digital de última generación, para ofrecer soluciones de conectividad avanzadas y rastreo de activos para los clientes de minería y energía de ICT en Indonesia y en todo el Sudeste Asiático. El inicio de la primera instalación activa se planea para el 20 de octubre de 2024.





ICT trabaja con una serie de minas a gran escala que operan en regiones remotas, donde la conectividad representa un problema importante. Debido a las grandes distancias entre las minas y los sitios de almacenamiento, es increíblemente difícil gestionar activos y garantizar la seguridad y la protección de los empleados en tiempo real sin una solución inalámbrica moderna.

“La notable particularidad del hub de Veea es que no solo resuelve los problemas de conectividad sino que además ofrece varias pasarelas de IoT que admiten computación en el perímetro, Wi-Fi, redes en malla IoT y conectividad con la nube”, indicó Wiwit Ongko, director técnico de ICT. “Para nosotros es un orgullo asociarnos con Veea en esta implementación y explorar las posibilidades que esta tecnología habilita para aplicaciones futuras”.

La solución de red de perímetro hiperconvergente de Veea ofrece las empresas mineras en la región la conectividad integral y la infraestructura de IoT necesarias para superar los desafíos de operar en un entorno remoto. Al mejorar el rastreo de activos, aumentar la seguridad y reducir los costos operativos, la solución conjunta de Veea e ICT no solo resuelve las necesidades inmediatas de las empresas mineras en el presente, sino que además las posiciona para que puedan adaptarse a los avances futuros en tecnología minera.

ICT y Veea desarrollaron e implementarán lo siguiente:

Wi-Fi bidireccional: se estableció conectividad inalámbrica confiable desde la entrada de la mina y a lo largo de las carreteras hacia los sitios de abastecimiento para garantizar una comunicación sin interrupciones.

Pasarelas de IoT y sensores LoRaWAN: se implementaron hubs multipropósitos de Veea, integrados con sensores LoRaWAN, con el objetivo de rastrear y monitorear estaciones meteorológicas, movimientos de tierras y niveles de polvo PM2,5.

Computación en el perímetro: la solución de Veea también hace posibles funcionalidades de computación en el perímetro para permitir procesamiento de datos y toma de decisiones en tiempo real en el perímetro, lo que reduce la latencia y mejora la eficiencia operativa.

Redes en malla IoT y conectividad con la nube: gracias a las redes en mallas IoT, los hubs de Veea crearon una red robusta que puede extender el alcance de la conectividad en las operaciones mineras. El sistema también se conectó sin problemas con la nube para posibilitar almacenamiento y análisis de datos a largo plazo.

“Nuestros productos VeeaHub, con tecnologías inalámbricas avanzadas y la capacidad de ejecutar aplicaciones en el perímetro de la red, están diseñados para salvar la brecha de conectividad de manera rentable en las áreas más remotas y postergadas sin necesidad de una conexión satelital onerosa, lo que ofrece una infraestructura crucial para lograr operaciones más seguras y eficientes para aplicaciones mineras”, agregó Allen Salmasi, fundador y director ejecutivo de Veea. “Al permitir comunicaciones y monitoreo en tiempo real, estamos dedicados a resolver las necesidades de los operadores de minería en los ambientes más complejos, y también a mejorar aún más la seguridad y la supervisión medioambiental con la IA en el perímetro”.

Acerca de Veea

Veea® hace que vivir y trabajar en el perímetro sea más simple y seguro. Veea ha unificado las soluciones de computación multitenant, comunicaciones multiprotocolo y multiacceso, almacenamiento en el perímetro y ciberseguridad a través de un productos administrados en la nube y el perímetro completamente integrados. El producto de computación multiacceso en el perímetro (MEC) pionero de Veea, desarrollado desde cero y con un tamaño compacto, sintetiza la funcionalidad que generalmente se ofrece a través de cualquier combinación de servidores, dispositivos de almacenamiento conectado a la red (NAS), enrutadores, firewalls, puntos de acceso (AP) Wi-Fi, pasarelas IoT, acceso inalámbrico 4G o 5G y computación de nube (CC) por medio de distinto tipo de hardware, software y sistemas integrados y mantenidos por profesionales de IT/OT. Comparada con este tipo de soluciones, Veea Edge Platform ofrece capacidad de respuesta de aplicaciones, mejora la ciberseguridad, la privacidad de datos y la conciencia contextual, y reduce los costos de transporte de datos, además del costo total de propiedad. Al mismo tiempo, ofrece mayor facilidad de instalación, operaciones, monitoreo y mantenimiento de las redes en el perímetro. En el núcleo de los productos VeeaHub reside un servidor Linux con un entorno de software virtualizado de pila completa para aplicaciones nativas de la nube que se ejecutan en contenedores Secured DockerTM, con un alto nivel de aislamiento de aplicaciones y datos de usuario, redes definidas por software (SDN), virtualización de funciones de red (NFV) y ciberseguridad, para ofrecer redes hiperconvergentes en una red en malla de computación y conectividad. La solución llave en mano completamente integrada ofrece administración de nube de extremo a extremo de dispositivos, aplicaciones y servicios de valor agregado con acceso a la red de confianza cero (ZTNA) y, de manera opcional, un producto de acceso seguro a los servicios en el perímetro (SASE) plug and play simplificado basado en 5G. Veea Edge Platform permite conexiones directas desde redes de área amplia de fibra óptica, celulares y satelitales a las redes de área local creadas por un clúster de malla VeeaHub en dispositivos Wi-Fi e IoT administrados por red tipo celular, una funcionalidad exclusiva patentada denominada segmentación de red. Veea Developer Portal y las herramientas para desarrolladores permiten un desarrollo rápido de aplicaciones de perímetro, opcionalmente, con IA en el perímetro. Veea ha implementado una serie de soluciones económicas para productos B2B y B2B2C a través de proveedores de servicios, socios de canal, integradores de sistemas, socios empresariales y organismos gubernamentales para los sectores de venta minorista inteligente, construcción inteligente, logística y almacenes inteligentes, granjas e invernaderos inteligentes, edificios inteligentes, escuelas inteligentes, hospitales inteligentes, museos inteligentes y ciudades inteligentes. Veea se fundó en 2014 y tiene su sede central en la ciudad de Nueva York, con una rica historia de importantes innovaciones en el desarrollo de redes avanzadas, tecnologías inalámbricas y de computación, junto con 103 patentes otorgadas y 33 en trámite en aspectos clave de tecnologías de computación en el perímetro hiperconvergente. Para obtener más información, visite veea.com y síganos en X y LinkedIn.

Acerca de ICT

Fundada en 2022, ya desde sus inicios Inti Cakrawala Teknologi creció muy rápido para cumplir con excelencia los requisitos comerciales de sus clientes mediante la adopción de tecnología de digitalización de vanguardia. Con el compromiso de sus fundadores y su profesionalismo en la industria durante más de dos décadas, Inti Cakrawala Teknologi puede ofrecer soluciones tecnológicas útiles para cumplir los requisitos comerciales de los clientes. Al ofrecer alianzas comerciales a largo plazo, Inti Cakrawala Teknologi asume el compromiso de prestar servicios y asistir a sus clientes para que puedan llevar adelante su negocio de manera más competitiva y eficiente a través de servicios de posventa integrales de buena calidad. Inti Cakrawala Teknologi está integrado por personal de soporte técnico experto y competente. Junto con el personal de ventas, marketing y administración, Inti Cakrawala Teknologi se compromete a ofrecer las mejores soluciones posibles para sus clientes. En este sentido, Inti Cakrawala Teknologi ha creado programas de alianzas con los principales proveedores de tecnología de digitalización del mundo.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones prospectivas, en el sentido de las leyes de títulos valores federales. Estas declaraciones prospectivas suelen estar identificadas por palabras como “cree”, “proyecta”, “espera”, “anticipa”, “estima”, “pretende”, “estrategia”, “futuro”, “oportunidad”, “planea”, “puede”, “debe”, “debería” y otras expresiones similares.

Algunos ejemplos de declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa son, entre otros, declaraciones relacionadas con las próximas implementaciones de tecnología de la Empresa en alianza con ICT y las fechas de inicio previstas. Estas declaraciones se basan en distintos supuestos, que pueden estar identificados o no en este comunicado de prensa, y en las expectativas actuales de la gerencia de Veea e ICT, y no constituyen predicciones del rendimiento real. Estas declaraciones prospectivas se incluyen solo a modo ilustrativo y no pretender ser una garantía, un reaseguro, una predicción o una afirmación definitiva de hecho o probabilidad, y ningún inversor debe interpretarlas en ese sentido. Si algunos de estos riesgos se materializa o los supuestos de las partes resultan ser incorrectos, los resultados reales pueden tener diferencias materiales respecto de los inferidos por estas declaraciones prospectivas. Muchos factores pueden provocar que los eventos futuros reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Pueden existir riesgos adicionales desconocidos tanto para Veea como para ICT en el presente, o que tanto Veea como ICT actualmente consideren irrelevantes y que también pueden provocar que los resultados reales difieran de los incluidos en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas son válidas únicamente en la fecha en que fueron realizadas. Se advierte a los lectores que no confíen excesivamente en las declaraciones prospectivas, y ni Veea ni ICT asumen obligación alguna de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, sea como motivo de información nueva, eventos futuros o cualquier otro factor. Ni Veea ni ICT brindan garantía alguna de que Veea o Plum harán realidad sus expectativas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

