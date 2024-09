Kendrick Lamar será el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2025

La nueva temporada de la NFL comenzó oficialmente el 5 de septiembre con el juego inaugural entre los Kansas City Chiefs y los Baltimore Ravens, dando inicio a una nueva etapa del fútbol americano. Dentro de este ambiente de emoción, una de las fechas más esperadas es la del Super Bowl, que se celebrará el 9 de febrero de 2025 en el Caesars Superdome de Nueva Orleans.

Tras días de especulaciones, se ha confirmado que el rapero Kendrick Lamar será el encargado de protagonizar el espectáculo de medio tiempo de este importante evento. Esta noticia ha generado entusiasmo entre sus seguidores, ansiosos por verlo actuar en uno de los escenarios más prestigiosos a nivel mundial. Lamar, conocido como uno de los raperos más influyentes de su generación, expresó su emoción y resaltó la importancia del rap en la cultura popular estadounidense. “El rap continúa siendo el género musical más influyente hasta ahora. Estaré presente para recordarle al mundo el motivo”, señaló el artista en el anuncio realizado por la NFL.

En un video compartido en sus redes sociales, se muestra a Kendrick operando una máquina lanza balones JUGS Field General mientras invita a sus fanáticos a no perderse su show en Nueva Orleans. El espectáculo será producido por Apple Music y cuenta con la colaboración de Jay-Z y Roc Nation, quienes resaltaron la singularidad y capacidad de Kendrick para influir en la cultura global.

Aunque Lamar no ha lanzado un nuevo álbum desde Mr. Morale and the Big Steppers en mayo de 2022, su reciente colaboración en el tema Like That con Future y Metro Boomin lo ha mantenido en el centro de atención. Su actuación en el Super Bowl promete ser un momento inolvidable, consolidando su legado en la música y en la cultura mundial.