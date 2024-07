Kamala rompe un nuevo récord: 164 mil mujeres blancas en Zoom call

La vicepresidenta de Estados Unidos (EEUU), Kamala Harris, no deja de hacer historia tras anunciar su intención de aspirar a la presidencia. Esta vez ha roto un nuevo récord al reunir 164 mil mujeres en Zoom call y recaudar en 90 minutos dos millones de dólares.

No es la primera vez que el éxito persigue a Kamala, desde que inició su carrera se ha convertido en un ícono de la historia de su nación.

Después de convertirse en la primera mujer vicepresidenta de EEUU, su candidatura presidencia le ha dejado un nuevo récord sin que los delegados demócratas aún la confirmen como la sucesora de Joe Biden.

El domingo que los Obama decidieron expresar su apoyo a Kamala, logró reunir a 164 mil mujeres en Zoom call, mujeres blancas que están apoyando a la líder demócrata afroamericana.

La reunión llevó por nombre: “Mujeres blancas: responden a la llamada”, estableciendo un nuevo récord para la vicepresidente y ungida de Biden a tomar su lugar y combatir a Donald Trump en las elecciones.

Al respecto, se indicó que se trata de un logro mundial con la mayor recaudación de fondos en menos de unas dos horas.

El evento lo organizó la activista Shannon Watts, llamando a 164 mil mujeres de todo el país para que participaran en la Zoom Call que hizo historia. Además, contó con oradores notables por Connie Britton.

Hace unos días, la candidata sumó un nuevo récord tras alcanzar a Donald Trump por tres puntos porcentuales, lo que la convertiría en la próxima presidenta de la nación.

164,000 participants, making it the largest Zoom in history.

$2 million+ raised in less than 90 minutes.

Tens of thousands of new volunteers registered and ready to elect @KamalaHarris in just 100 days.

She. Is. Going. To. Win. #AnswerTheCall2024 #AnswerTheCall pic.twitter.com/gPtUc8FX7X

— Shannon Watts (@shannonrwatts) July 26, 2024