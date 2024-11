¿Cualés son las promesas de campaña de Kamala Harris? 

Kamala Harris ha enfocado sus promesas de campaña en al menos seis ejes, de los cuales el aborto es el principal y la puerta a que millones de estadounidenses decidieran apoyarla en el proceso electoral de este martes.

La candidata demócrata enfocó su campaña en la defensa de la libertad reproductiva, realizando una gira en distintos estados para promover el aborto.

Las políticas de Kamala sobre el aborto son mucho más progresistas que las aplicadas por el presidente Joe Biden, utilizando un mensaje mucho más fuerte para defender el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo.

El tema de la economía ha sido para Harris el segundo tema ante las malas calificaciones del gobierno de Joe Biden sobre el crecimiento económico, prometiendo evitar la especulación con los precios y reducir los costos.

La deuda de los consumidores ha sido otro tema que Harris ha utilizado para su campaña. Condonar deudas infantiles y prohibir las deudas médicas en los informes crediticios son algunas de las medidas que busca implementar si llega a la presidencia.

Las promesas de campaña sobre el sistema sanitario se enfocan en promover un sistema seguro de respaldado por el gobierno, eliminando el sistema de salud de pagador único.

Sobre el precio de los medicamentos, la candidata buscará reducir el costo para beneficiar a los consumidores estadounidenses.

PROMESAS DE CAMPAÑA CONTROVERTIDAS

La inmigración es uno de los temas que le han dejado miles de críticas. El aumento de la migración ilegal en las fronteras es uno de los problemas utilizados por sus rivales para atacar su campaña.

En la política exterior, Kamala promete continuar con el apoyo a Ucrania e Israel. "No podemos mirar hacia otro lado ante estas tragedias. No podemos permitirnos insensibilizarnos ante el sufrimiento. Y yo no me callaré".