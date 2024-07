Los Obama respaldan la candidatura de Kamala Harris

El expresidente de Estados Unidos (EEUU), Barack Obama, y su esposa, Michelle Obama, confirmaron su respaldo a la candidatura de Kamala Harris.

Fue por medio de la plataforma X que los Obama confirmaron que la vicepresidenta de la nación norteamericana tiene el visto bueno para convertirse en la representante demócrata.

“Esta semana, Michelle y yo llamados a nuestra amiga Kamala Harris. Le dijimos que pensamos que será una fantástica presidenta de Estados Unidos y que tiene todo nuestro apoyo“, escribió el expresidente.

Con el mensaje se desmiente que el líder demócrata estuviera en desacuerdo con la candidatura de Kamala Harris, como lo informó The New York Post.

El apoyo público de los Obama a la vicepresidente era de suma importancia, por tratarse de dos figuras importantes en el Partido Demócrata.

Hasta el momento, la candidatura de Kamala cuenta con el apoyo de la mayoría de los delegados, los Clinton, y pequeños donantes que recaudaron en 24 horas 81 millones de dólares.

“Llamamos para decirte que Michelle y yo no podríamos estar más orgullosos de respaldarte y hacer todo lo posible para acompañarte en esta elección y la Oficina Oval”, agrega el mensaje en X.

Desde que Joe Biden renunció a la aspiración presidencial, el nombre de Kamala Harris se ha posicionado como la favorita a ostentar la nominación.

La última encuesta, desarrollada por Reuters, revela que Kamala logró superar en dos días a su oponente, Donald Trump, por tres puntos porcentuales.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA

— Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024