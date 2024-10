Jeff Bezos anuló el respaldo de The Washington Post a Kamala Harris  

Por primera vez desde 1976 el diario estadounidense, The Washington Post, no respaldará a ningún candidato en las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre, luego de que el propietario del medio, Jeff Bezos, se rehusara a respaldar a Kamala Harris.

El periódico que fue fundado en 1877, publicó un artículo en el que participaron dos periodistas que aseguraron que los miembros de la página editorial del Washington Post habían redactado un borrador en respaldo a la candidata demócrata.

Según fuentes conocedoras del hecho “la decisión de no publicar la tomó el propietario de The Post, el fundador de Amazon, Jeff Bezos”, informó el diario.

Por su parte, Will Lewis, el director ejecutivo de The Post, escribió: The Washington Post no respaldará a ningún candidato presidencial en esta elección. Ni en ninguna elección presidencial futura".

“Estamos volviendo a nuestras raíces de no respaldar a candidatos presidenciales. Reconocemos que esto se leerá de diversas maneras, incluso como un respaldo tácito a un candidato, o como una condena a otro, o como una abdicación de la responsabilidad”, dijo Lewis.

“Eso es inevitable. No lo vemos así. Lo vemos como coherente con los valores que The Post siempre ha defendido y lo que esperamos de un líder: carácter y coraje al servicio de la ética estadounidense, veneración por el estado de derecho y respeto por la libertad humana en todos sus aspectos”, agregó.

El Washington Post Guild, el sindicato del personal del periódico dijo en una publicación en su cuenta de X, que estaba “profundamente preocupado de que The Washington Post, una institución de noticias estadounidense es la capital de la nación, tomara la decisión de no respaldar más a los candidatos presidenciales, especialmente a solo 11 días de una elección inmensamente importante”.

“El mensaje de nuestro director ejecutivo, Will Lewis, no del propio Consejo Editorial, nos preocupa que la gerencia haya interferido en el trabajo de nuestros miembros en Editorial”, agregó el sindicato.

"Esta decisión socava el trabajo de nuestros miembros en un momento en el que deberíamos estar construyendo la confianza de nuestros lectores, no perdiéndola".

En el artículo que informa sobre la decisión de The Post el medio publicó lo siguiente:

“La decisión, anunciada 11 días antes de una elección que la mayoría de las encuestas muestran como demasiado reñida para predecir un ganador, provocó una inmediata y acalorada condena de un amplio sector de suscriptores, figuras políticas y comentaristas de los medios. Robert Kagan, columnista del Post desde hace mucho tiempo y editor general del departamento de opinión, renunció en protesta, y un grupo de 11 columnistas del Washington Post firmaron un artículo condenando la decisión. Lectores y fuentes enfadadas inundaron las bandejas de entrada de correo electrónico de numerosos miembros del personal con quejas”.