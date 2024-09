Influencer turca muere tras lanzarse desde un edificio

La muerte de la influencer turca Kubra Aykut ha conmocionado a la opinión pública luego que se revelara que, a pesar de su vida perfecta, decidió lanzarse del quinto piso de un edificio de apartamento.

De acuerdo con medios locales, la joven de 26 años de edad se suicidó supuestamente por sentir que ser demasiado buena no le dejó nada de felicidad.

La nota encontrada en el apartamento de lujo desde donde se lanzó le pide a la gente ser egoísta para ser feliz, demostrando que se aman mucho.

"Salté por mi propia voluntad", inicia la nota de la influencer turca que ha despertado la duda de algunos de sus seguidores que piden se investigue si realmente Aykut se quitó la vida.

"He sido una buena persona con todos en mi vida. Pero yo no puedo ser buena conmigo misma. Vivir como una buena persona no me trajo nada. Sé egoísta en esta vida, entonces serás feliz", agrega la nota de suicidio.

Además, aseguró que la decisión de matarse fue por amor propio, por pensar primero en ella. "Voy porque me quiero mucho y pienso en mí. Lo siento".

Antes del aparente suicidio, la influencer turca compartió un video quejándose de su pérdida de peso. "He reunido mis fuerzas, pero no consigo ganar peso. Pierdo un kilo cada día. No sé qué hacer, necesito ganar peso urgentemente".

La joven logró viralizarse luego que decidió casarse con ella misma al no encontrar a un hombre digno que fuera su novio.