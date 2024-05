Influencer sufre un paro cerebral tras inyectarse botox: “Lloré del miedo”

“JousFit”, conocida por su contenido saludable, sufrió un paro cerebral tras inyectarse botox supuestamente alterado.

Todo comenzó cuando la creadora de contenido acudió a una clínica estética para realizarse el procedimiento que miles de mujeres se han practicado en el mundo.

El lamentable suceso que atravesó la influencer mexicana lo denunció su pareja, Óscar Infante, por medio de las redes sociales.

Infante detalló que el incidente ocurrió en una conocida estética en Dubai, donde viven desde hace unos meses.

Afortunadamente, la joven vivió para contarlo y revelar algunos detalles del procedimiento médico que le provocó el paro cerebral.

Según explicó JousFit, cuando llegó a la clínica le pidió al médico que le colocara la mitad de la dosis programada.

El proceso se llevó con normalidad aparentemente. Fue hasta que salía de la clínica que empezó a sentirse mareada y se desmayó.

“Justo se abre el elevador cuando ella me dice: Me siento mareada… Se me está nublando la vista y me voy a desmayar”, relató la pareja de la creadora de contenido mexicana.

Minutos después del desmayo, la entrenadora fitness comenzó a convulsionar mientras el doctor que aplicó el tratamiento aseguraba que solo era producto del estrés.

De acuerdo con Infante, los médicos aseguran que el paro cerebral fue producto del nerviosismo, estrés, caos por las jeringas que le dieron miedo.

El novio se ha negado a creer esta teoría y sospecha que la clínica revolvió algún químico para ahorrarse costos que le provocó el paro cerebral.

JousFit confirmó en su cuenta de Instagram que después del horrible episodio ya se sentía bien. “Ya me siento mejor. Ayer fue un día horrible, ahorita, ya se los cuento más tranquila, pero ayer entre Oscarito y yo, llore y llore como del miedo, del susto, de todo”.

Agregó que el médico le dijo que el ataque de estrés no pasó a más por su buena condición física.