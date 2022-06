Hombre compra cocaína y le dieron jabón en polvo, se quejó y los corrieron a disparos

Argentina.- Un hombre fue atacado a balazos luego que se quejó con las traficantes de drogas que le vendieron jabón en polvo es vez de cocaína.

El insólito caso se convirtió en tendencia porque al resultar herido en una pierna por el tiroteo tuvo que contarle a la policía qué había ocurrido, viralizándose en las redes.

Según el expediente, la víctima aseguró que le dieron jabón en polvo en vez de cocaína y decidió quejarse por la estafa, pero los responsables lo echaron del lugar a tiros.

“Una persona terminó con una herida de bala en una de sus piernas y cuando fue encontrado por la policía confesó que intentó comprar droga, pero lo estafaron”, replicaron medios locales.

Se detalló que el joven intentó oponer resistencia, pero los agentes le dieron seguimiento hasta hablar con él y lograr que dijera la verdad para luego coordinar la asistencia médica.

“No me vendieron mi droga y además me dispararon”, dijo el hombre al contar que le dieron jabón en polvo.

El ciudadano fue trasladado a un centro asistencial en una ambulancia, mientras la policía investiga el hecho para proceder a capturar al traficante.

Hasta el momento, no se han efectuado capturas por la insólita compra de drogas.