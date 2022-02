Encuentran medicamento para dormir elefantes en cocaína adulterada que mató a 24 personas en Argentina

La Procuración General de Buenos Aires, Argentina, dio a conocer mediante un comunicado que la cocaína adulterada que mató a 24 personas hace unos días, contenía carfentanilo, un medicamento para dormir elefantes.

“El carfentanilo es extremadamente fuerte cuyos efectos son 10,000 veces más potentes, o más, que la heroína o el fentanilo”, se lee en el comunicado.

El pasado 3 de febrero, varias llamadas de emergencia alertaron sobre decenas de personas intoxicadas luego haber consumido cocaína adulterada.

Algunos de los efectos que causó la droga fueron: desmayos, paros cardíacos y asfixia y murieron casi de inmediato. Otras personas fueron tratados en hospitales de la capital.

Según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), el carfentanilo es un opioide sintético 10,000 veces más potente que la morfina y 100 veces más potente que el fentanilo, puede ser letal con tan solo 2 miligramos según la vía de administración.

El carfentanilo se fabrica en China y se distribuye a través del mercado negro, puede presentarse en varias formas, tabletas, polvo y aerosol.

Esta sustancia puede ser letal incluso tocándolo, por lo que representa una amenaza significativa para el personal médico que atiende emergencias de pacientes con adicciones.

El presidente de la Asociación de Toxicología Argentina (ATA), Sergio Saracco, explicó que la venta de carfentanilo no es de uso habitual “no está en las veterinarias, no es de uso habitual. No es como la ketamina, que puede tener uso humano o veterinario. De modo que hay dos alternativas: o ya fue introducido en su forma acabada, de manera ilegal, o bien, teniendo en cuenta que ya habían detectado clorhidrato de piperidina, que se esté procesando en alguna cocina”.

“Se utiliza en países como Canadá, Estados Unidos y México como sustancia de corte de la heroína y el fentanilo, por lo que, probablemente alguien podría haberlo traído en pequeñas cantidades para probar, y así les fue”, detalló el jefe de toxicología del hospital Fernández, Carlos Damin.