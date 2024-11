"Ha comenzado la Tercera Guerra Mundial", advierte exjefe militar de Ucrania

El exjefe militar de Ucrania, Valeri Zaluzny, advirtió que la Tercera Guerra Mundial comenzó con la escalada de tensiones entre su país y el gobierno ruso.

De acuerdo con el experto, Ucrania no solo tiene de enemigo a Rusia, sino que en el conflicto se suma Corea del Norte, Irán y China; obviando que su país también está siendo apoyado por países de Occidente.

"Creo que en 2024 podemos considerar sin lugar a dudas que ha comenzado la Tercera Guerra Mundial", dijo el exjefe militar y actual embajador de Ucrania en Londres.

El conflicto entre Ucrania y Rusia se ha extendido por más de dos años. Las tensiones se intensificaron cuando el presidente saliente de Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, autorizó el uso de misiles de largo alcance en contra de territorio ruso.

A pesar de las advertencias de Vladimir Putin, el ejército ucraniano no dudó en el lanzamiento, provocando una peligrosa respuesta de Rusia que podría culminar en una guerra nuclear.

"Todavía es posible detenerlo todo aquí, en el territorio de Ucrania. Pero por alguna razón nuestros socios no quieren entender esto […] Ucrania procurará sobrevivir a fuerza de tecnologías, pero no se sabe si será capaz de ganar esta batalla por sí sola", dijo el exjefe militar que con sus declaraciones no busca detener la Tercera Guerra Mundial, sino que más armas para su país.

Algo que ha despertado alerta en la comunidad internacional es la construcción de miles de refugios anti-radiación.