Genética neandertal estaría salvando la vida de muchas personas del coronavirus

Un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences revela que la genética neandertal estaría salvando la vida de muchas personas de la mortalidad del coronavirus.

Según los investigadores, las personas que han sobrevivido al ataque del coronavirus con síntomas leves o incluso los asintomáticos tendrían genes neandertales.

‘Se encontraron una mutación genética que reduce el riesgo de infección grave por el coronavirus en aproximadamente un 22 por ciento’, cita el informe de los científicos.

Agrega que las muestra del ADN genética neandertal se han encontrado en las muestras de personas que han tenido un ataque leve en un 30 por ciento.

‘La región genética involucrada afecta la respuesta inmune del cuerpo a virus de ARN como el coronavirus, así como al virus del Nilo Occidental y al virus de la hepatitis C’, aseguran los investigadores.

Asimismo, se explicó que la región codifica las proteínas que activan enzimas que son importantes durante las infecciones con virus de ARN.

Al respecto, los conocedores indicaron que es una mutación que se ha transmitido a los largo de los milenios que ayudó a la gente a sobrevivir por medio de la genética neandertal.

«Demostramos que un haplotipo en el cromosoma 12, que está asociado con una reducción de aproximadamente el 22% en el riesgo relativo de enfermarse gravemente con covid-19 cuando se infecta por el coronavirus, se hereda de los neandertales», cita el importante estudio.

Indicaron que el haplotipo en el cromosoma 12, está presente en frecuencias sustanciales en todas las regiones del mundo fuera de África y está presente en poblaciones de Eurasia y las Américas que a menudo alcanzan y superan el 50 por ciento.

Sobre la muerte de afroamericanos, se explicó que los neandertales antes de extinguirse hace 40 mil años se cruzaron con humanos modernos de Europa y Asia, pero no con personas africanas.

‘Las personas de ascendencia puramente africana no portan ADN de neandertal’, lo que los hace más propensos a enfermarse de gravedad.