Europa arde: Olas de calor más frecuentes y largas provocan la muerte de decenas de personas

Las olas de calor más frecuentes y largas que sofocan a Europa han provocado la muerte de al menos 500 personas, específicamente en España.

Con temperaturas de más de 40 grados centígrados, el oeste de Europa marca un récord en los últimos días. “En Reino Unido rompió tres veces en un mismo día sus marcas históricas y llegó a los 40,3 grados centígrados, cifras jamás registradas en el país”, se informó.

Hasta el momento, España es el país más afectado por las olas de calor con más de 510 víctimas mortales; mientras que Francia emitió alerta roja.

Otras naciones que han experimentado las bajas temperaturas son Portugal, Países Bajos y Bélgica, donde se han reportado voraces incendios.

“Traemos botellas de agua… Estamos aquí para apoyar, prevenir, concienciar y alertar si vemos algún caso especial”, manifestaron personal de la Cruz Roja de Reino Unido.

Expertos han señalado que las olas de calor cada año son más frecuentes y largas; generando mayor conflicto en las naciones que no están acostumbradas a esas temperaturas.

Autoridades de meteorología han revelado que la ola de calor se dirige hacia el norte, afectando Alemania e Italia a partir de este miércoles.

“En Italia advirtieron que la temperatura podría estar entre los 40 a 42 grados centígrados este miércoles y el viernes”, dijeron conocedores.

Se estima que la frecuencia de las olas de calor son producto del cambio climático provocado por el hombre.

Desde que comenzó la era industrial el mundo se ha calentado alrededor del 1.1 grados centígrados, y las temperaturas seguirán aumentando a menos que los gobiernos de todo el mundo hagan recortes drásticos.

#Heatwave2022 is bring some exceptionally high temperatures across the country today and Tuesday, however there is a change later Tuesday with fresher air arriving from the west. pic.twitter.com/XspMkT0Bms

— Met Office (@metoffice) July 18, 2022