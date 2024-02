“Espero que nadie lo vea”: Padre y fanáticos de Selena Quintanilla sobre documental de Saldíbar

El padre y los fanáticos de Selena Quintanilla se han pronunciado sobre el documental que promete toda la verdad contada por la asesina de la artista, Yolanda Saldíbar.

Desde que se anunció que se estrenará la serie “Selena & Yolanda: The Secrets Between Them, el club de fanáticos de la cantante, no han parado de criticar la producción.

Aunque Oxygen busca descubrir la verdad sobre la muerte de Selena Quintanilla, cientos de personas creen que la asesina no contaría lo que realmente pasó y aseguran que su objetivo es victimizarse.

Uno de los adelantos de la producción, que se estrenará a finales de febrero, revela que supuestamente Yolanda no quería matar a la cantante, sino suicidarse.

Aunque no está claro cómo pasó de un suicidio a un homicidio, Oxygen promete revelar la verdad en el documental que ha sido cuestionado por los fanáticos y la familia de Selena Quintanilla.

La cantante murió en 1995 tras recibir un disparo en el hombre que le perforó una arteria y salió por su espalda.

Abraham Quintanilla, padre de la reconocida cantante, se refirió al documental que ya se ha robado la atención de cientos de personas.

“Él nos dice que no quiere tener absolutamente nada que ver con la propia Yolanda, porque todo lo que dice no es más que mentiras, y nadie va a creer lo que tiene que decir de todos modos”, dijo el progenitor de la cantante.

Al respecto, resaltó que lo que hasta hora destaca la productora es lo mismo que Yolanda ha dicho por años sobre la muerte de Selena Quintanilla; lo que significa que sigue mintiendo.

“Yolanda Saldívar está publicando un documental de ‘su lado’ sobre lo que pasó con Selena, y solo quiero decir, espero que nadie lo vea. Ella no se merece … Todavía está tratando de ganar dinero con Selena”, escribió un usuario sobre la producción.