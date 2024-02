Yolanda Saldívar: “Quería matarme yo, no a ella”

Yolanda Saldívar, la asesina de la leyenda de la industria de la música Tex-Mex rompió el silencio y aseguró que aquel fatídico día quería matarse ello y no a Selena Quintanilla.

Las declaraciones de Saldívar después de casi 30 años del crimen han generado polémica y una gran cantidad de preguntas que han quedado sin resolver.

El nombre de Selena Quintanilla y Yolanda Saldívar volvió a la opinión pública luego del lanzamiento del primer adelanto del documental Selena & Yolanda: The Secrets Between Them.

Las revelaciones de quien fue la líder del club de fans de la cantante prometen ser explosivas y dar algunos detalles de lo que ocurrió aquel fatídico día que los sueños de Selena Quintanilla fueron destruidos.

El documental, que está pronto a ser lanzado, detalla una perspectiva de los acontecimientos que condujeron a la confrontación entre ellas.

Testimonios revelan que el día de la discusión Yolanda Saldívar fue increpada por la artista por sospechas de malversación en perjuicio de dos boutiques de ropa y del club de fanáticos.

“Las tenciones llegaron a su punto máximo cuando Selena confrontó a Yolanda, desencadenando el trágico incidente en el que la cantante recibió un disparo mientras intentaba escapar”, se recordó sobre el día de su muerte.

Se detalló que el documental, con las declaraciones de Yolanda Saldívar, quien decidió romper el silencio después de 30 años, cuenta con tres entregas y testimonios claves como los fiscales y negociadores de rehenes.

Uno de los primeros adelantos revela que nada es lo que parece, dejando entrever que no mató a la cantante.

Según sus primeros testimonios, ella no quería matar a Selena Quintanilla; sino suicidarse. “Quería matarme yo, no a ella”.